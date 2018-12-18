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كُتّاب وآراء
نهضة بركان يقسو على ضيفه أولمبيك آسفي
فاز فريق نهضة بركان على ضيفه أولمبيك آسفي بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على أرضية الملعب البلدي ببركان، برسم منافسات الدورة ال12 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب، لأندية القسم الأول في كرة القدم.
و سجل أهداف فريق نهضة بركان كل من حمزة الركراكي (ثنائية د16 و 66) و فودو لبا كودجو (د21) ، فيما وقع هدفي أولمبيك آسفي اللاعب بوا كوفي دافي ماهيندي (ثنائية د64 و 70) .
وارتقى فريق نهضة بركان عقب هذا الفوز ، وهو الثالث له في الموسم ، مقابل أربعة تعادلات و هزيمتين ، إلى المركز السابع برصيد 13 نقطة إلى جانب خمسة أندية أخرى ، فيما ظل فريق أولمبيك آسفي في المركز الرابع إلى جانب فريق المغرب التطواني بعد أن تجمد رصيده عند 16 نقطة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
و الكاتب الكقال المبتدىء يتحدث عن قصوة
هذا هو التعتيم الإعلامي
فوز صعب علىosc
هذا هو عين الصواب