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الرئيسية | رياضة | العين الإماراتي يدخل التاريخ بالتأهل إلى نهائي "مونديال الأندية"

العين الإماراتي يدخل التاريخ بالتأهل إلى نهائي "مونديال الأندية"

العين الإماراتي يدخل التاريخ بالتأهل إلى نهائي "مونديال الأندية"
هسبريس - إفي (صور: أ.ف.ب)
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:20

حقق العين الإماراتي إنجازا تاريخيا بعد أن تأهل إلى نهائي مونديال الأندية بالإمارات إثر تفوقه في المباراة الماراثونية أمام ريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب (هزاع بن زايد) بركلات الترجيح (5-4) بعد نهاية الشوطين الأصليين والإضافيين بالتعادل (2-2).

وبهذا يحفر الفريق العيناوي اسمه في تاريخ البطولة بعد أن أصبح أول فريق إماراتي يحظى بشرف التأهل للنهائي والثاني عربيا بعد الرجاء المغربي الذي حقق هذا الإنجاز قبل 5 سنوات عندما استضاف البطولة قبل أن يخسر اللقب بثنائية نظيفة أمام بايرن ميونخ الألماني.

وسينتظر "الزعيم" في النهائي الذي سيقام السبت المقبل على ملعب (مدينة زايد الرياضية) بأبوظبي، المتأهل من مواجهة نصف النهائي الأخرى غدا الأربعاء بين ريال مدريد الإسباني، حامل لقب آخر نسختين، وكاشيما آنتلرز الياباني، بطل آسيا.

في المقابل، فشل فريق "المليونيرات" تكرار ما حققه في نسخة 2015 باليابان عندما بلغ النهائي الذي خسره بثلاثية دون رد أمام برشلونة الإسباني، ويكتفي باللعب على مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل أمام الخاسر من مباراة المربع الذهبي الأخرى.

كما حدث في مباراته الماضية بدور الثمانية أمام الترجي التونسي، استغل بطل الإمارات عاملي الأرض والجمهور ومهد الطريق مبكرا لشباك الفريق الأرجنتيني منذ الدقيقة الثالثة برأس مهاجمه السويدي ماركوس بيرغ الذي حول ركلة ركنية برأسه للخلف وسط غابة من السيقان لتمر الكرة من بين قدمي حارس ريفر فرانكو أرماني وتستقر في الشباك.

لم يتأثر لاعبو ريفر بالهدف المبكر وتمكنوا من الرد سريعا بعد 8 دقائق بهدف التعادل بقدم النجم رافائيل سانتوس بوري الذي تابع تسديدة قوية من لوكاس براتو من داخل المنطقة بقدمة داخل الشباك وسط حراسة من مدافعي العين.

لم تكد تمر سوى خمس دقائق حتى تقدم بطل أمريكا الجنوبية عن طريق نفس اللاعب الذي ترحم تمريرة بينية من الرائع جونزالو مارتينيز داخل المنطقة من هجمة مرتدة سريعة ليسدد كرة قوية في الزاوية البعيدة لمرمى خالد عيسى.

لم ينل الهدف من معنويات لاعبي العين الذين ضغطوا بقوة وكانوا أن يدركوا التعادل في الدقيقة 25 بعد تصويبة قوية من النجم المصري حسين الشحات من داخل المنطقة تألق أرماني في إبعادها بأعجوبة.

واصل الشحات تهديد مرمى ريفر وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" تدخلت وألغت الهدف بداعي تواجد النجم المصري في موقف تسلل.

مع بداية الشوط الثاني، استمر الأداء القوي للعين حتى تمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 51 بقدم نجمه البرازيلي كايو فرنانديز بعد تسديدة أرضية من داخل المنطقة على القدم الثابتة لأرماني.

استمر الوضع كما هو بين الفريقين، حتى أعلن الحكم تمديد المباراة لشوطين إضافيين الذي لم يشهد أي تغير على مستوى النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيج التي ابتسمتلأصحاب الأرض بعد تألق الحارس خالد عيسى الذي تصدى للركلة الخامسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - استغراب الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:32
سبقه فريق الرجاء الى النهائي مع بايرن ميونخ
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-27
2 - Aziz Canada الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:36
بعد هزم السعودية لمصر في كاس العالم وهزم فريق اماراتي للترجي في كاس العالم للاندية وهزيمة الوداد السنة الماضية في نفس الكاس امام فريق اماراتي يتضخ التفوق الواضح للكرة العربية الاسيوية على نظيرتها بشمال افريقيا. الكرة العربية الاسيوية تتقدم وتجتهد وعرب شمال افريقيا يعيشون اوهام بين من يدعي فريق الرجاء بالعالمي ههعهععع والاخر يعتبر فريقه وداد الامة وفي CV الفريقين نجد ألقاب تعد برؤوس اللاصابع باستثناء اللاهلي المصري الذي يستحق لقب فريق القرن او العالمي وذلك لالقابه العديدة وليس الشفوي...... استيقظو من احلامكم هههههه
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-32
3 - Rachid mahni الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:37
مبروك للأشقائنا الإماراتين بهذا الإنجاز صراحة فريق العين ضهر بوجه اخر لعب لعب الشواط الإضافية في مباراتيين لذالك لم يتأتر بدانيا مشاء الله اتمنى ان يفوز بهذة النصخة كي يصبح اول فريق عربي اسياوي يفوز بكأس العالم للاندية
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36
4 - عاشق الخضراء الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:39
ألف مبروك لفريق ةلعين الأماراتي التأهل الى نهائي كأس العالم للأندية و أتمنى التوفيق لكم في المباراة النهاىية أمام ريال مدريد ألا أدا حصلت مفاجأة لأن الساحرة المستديرة معشوقة الملايين لا تعترف بالمنطق بل اللعب و النتيجة في ارضية الملعب
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27
5 - TEXAS الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:42
إلا عندك الفلوس فأنت تمتلك كل شيئ لعام الله شحال عطاو ل ريفر بليت باش تأهلوا .
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-61
6 - العالمي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:44
هنيىئا لفريق العين العالمي................................
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25
7 - abdou rabat الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:47
هنينا لفريق العين العالمي على هدا الانجاز كما فعل مازيمبي العالمي قبل دلك في الإمارات
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5
8 - وهيب الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:47
هده البطولة غير عادلة . على جميع الفرق بان تلعب للاقصئيات من الاول ريال يأتي في الاخر ويفوز بالبطولة طبعا يكون مرتاح وووووو . بجيب إعادة النضر في هده ألطريقه الغير العادلة
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43
9 - العربي الحر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:47
الف الف الف الف مبروك عليك يا فريق نادي العين الإماراتي في هذا الأ نجاح التاريخي
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20
10 - كوايري سابق الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:57
انجاز تاريخي لنادي العين العالمي ونتمنى له التوفيق في النهاية ضد الريال الضعيف حاليا.
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19
11 - مروان القنيطري الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 20:59
ألف ألف مبروك للإخوة الإمارتين ونتمى المزيد من التألق في هذه البطولة
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13
12 - المهاجر الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:01
العين الإماراتي العالمي
هنيئا لكم
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13
13 - عربي مغربي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:04
مبروك لاشقاءنا العرب.كلما ينتصر فريق عربي فهو أنتصار لكل عربي سواء كان من الجزيرة او الشام او شما ل افريقيا.وبا نو أصحاب بوبريص.
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5
14 - ليس إنجاز 2019 الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:07
الإنجاز هو الفوز بالكأس ، اما المشاركة بدون الفوز بالكأس تبقى مجرد مشاركة بدون فائدة .

نتمنى فوز العين العالمي باللقب ليصبح اول نادي عربي يحقق اللقب بعدما كان مازيمبي العالمي من تحقيق اللقب .
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1
15 - الى عزيز كندا sami الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:09
با اخي انا شفت العين اليوم ...مغربي مجنس في الدفاع ...والأجانب ...الوحيد الإماراتي اللي يستحق ان نقول لاعب هو الحارس....الفرق في الأمور المادية يعنى نجيبو اجنبي ب 300 مليون ماشي بعشرة ملايير...السعودية هاد السنة لاعبين 8 اجانب بملايين الدولارات ....انا نحن فريق في القيم الاول لا يمتلك مليون دولار....الفرق هو عندهم فلوس مدربين كبار في الفئات السنية...احنا عندنا مواهب كثيرة ولكن في بلادي ظلموني
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6
16 - karim الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:12
الكرة العربية تقدمت بكثير، خاصة في الشرق الاوسط، يجب فقط التحلي بالثقة في النفس. اما بالنسبة لعرب افريقيا، فاضن انه يجب ان توفر لهم مزيدا من البنية التحتية ليتحسن المستوى.
كما اريد ان ارد على المسمى TEXAS، اضن انك لم تشاهد المباراة. قتالية إلى اخر دقيقة.
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3
17 - إلياس رجاوي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:12
مبرووووك للعين هدا الإنجاز لم يكن صدفة بل يكرس التطور الذي تشهده الأندية الآسيوية والخليجية
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3
18 - من المغرب الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:12
مبروك لنادي العين الإماراتي

الكرة الآسيوية والخليجية تقدمت بشكل كبير

العين بامكانها الفوز في النهائي أن شاء الله
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6
19 - Azz الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:14
مبروك العين الاماراتي لي حقق انجاز الرجاء الرياضي العالمي .. شي وحدين هنا حاقدين على انجاز الرجاء العالمي و لكن التاريخ لا يرحم هههه كنتمنا العين يحققو شي مفاجئة و ياخدو الكأس باش تفتح الباب لباقي الأندية العربية (لي كايشرفو بلادهم) ماشي المشاركة من أجل المشاركة
انشر جزاك الله
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2
20 - X.OR الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:20
العين العالمي الحقيقي
النهائي سيكون بين العين و كاشيما
و سيكون أول فريق اسيوي و اول فريق افريقي فازا بلقب دولي . الأول في 1978 و التاني في 2018
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-2
21 - مصطفى الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:21
مبروك للاشقاء الامارتيين على هدا الانجاز التاريخي ....وحظ اوفر في المقابلة النهاءية
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3
22 - الكورة هاذيك الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:21
إن شاء الله الجابون يضربو اسبنيول وتكون النهاية آسيوية....والكاس عينوي... ما عجبكش التعليق...الكورة هاذيك...كل شي ممكن.
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0
23 - ماسينيسا الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:31
إلى
ليس هناك شيئ إسمه عرب شمال إفريقيا، هذه الرقعة يسكنها الأمازيغ وأرض العرب معروفة أين تقع.
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-5
24 - نونو الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:32
هذه البطولة عرجاء و غير عادلة و فيها من العنصرية الشيء الكثير والغرض من هذه المباريات الاحتكاك و اكتساب الخبرة لا أن تأتي و تخطف الكأس و تنسحب كما هو الحال في اعفاء الفرق الاروبية من الاقصائيات ....
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3
25 - عبد القادر الغرشي الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:33
بمناسبة فوز فريق العين الاماراتي أتقدم بتهانئي الحارة الى جميع مكونات الفريق متمنيا له الفوز في المباراة القادمة لاحراز الكاس,كما اهنئ الشعب الاماراتي الشقيق
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-1
26 - مزيدا من التوفيق إنشاء الله الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:53
حقيقة العين استحق خاصة بأداءه المتميز في الشوط الثاني و الأشواط الإضافية. لكن يجب ألا ننسى بأن الرجاء حقق نفس الإنجاز بلاعبين مغاربة إلا أجنبي واحد أو إثنان أما العين فأغلبية لاعبيه أجانب باستثناء إثنان أو ثلاثة. على كل حال فرحنا لأشقائنا العرب و نتمنى لهم كل التوقيف في المباراة النهائية. الريال مبقاتش تخوف خاصة ملي مشا ليهم رونالدو.
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0
27 - Adam الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 21:59
فريق الرجاء أمازيغي وليس عربي أسسه الأب جيغو الأمازيغي إبن إسافن نواحي تارودانت و ليس فريق خليجي كما يقول البعض
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0
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