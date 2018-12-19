24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:24
|13:29
|16:03
|18:25
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التغطية الصحية الإجبارية
- مَسْجِدُ الحَسَنِ الثَّانيِ
- المغربي داكوستا يتعرض للإيقاف والغرامة في تركيا
- بخات يوقع أول عقد احترافي مع "كايزرسلاوترن"
- عودة متولي تخلق جدلا بين أنصار الرجاء البيضاوي
"رسالة تحت التراب" تعيد ملابسات مصرع آيت الجيد إلى الواجهة (5.00)
نفاد مخزون الأدوية بمشافي المملكة يعرض حياة المواطنين للخطر (5.00)
"أمنستي" ترصد "عيوبا جسيمة" في محاكمة معتقلي حراك الريف (5.00)
"المغرب الأخضر" يؤمّن التغطية الصحية لآلاف صغار الفلاحين (5.00)
- نحر سائحتين يستنفر الأمن في إمليل ويُعلق تسلق جبال الأطلس - (205)
- أخنوش: تلقيتُ تعليمات ملكية لتأهيل وتطوير قطاع الفلاحة بالمغرب - (132)
- أخنوش يتوقع بلوغ الناتج الدّاخلي الخام للفلاحة سقف 128 مليارا - (92)
- البرلمان يغلق باب الحوار الاجتماعي .. زيادة الأُجور تتحول إلى سراب - (62)
- أخنوش وتطوير الفلاحة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عطاء محسن ياجور مطلوب في الدوري الجزائري
أصبح نجوم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم على رادارات العديد من الأندية العربية والخليجية الراغبة في ضمهم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، للاستفادة من خدماتهم وخبرتهم التي راكموها رفقة "النسور الخضر" بعد قيادته إلى معانقة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.
وكشف مصدر رجاوي لهسبريس تقديم فريق اتحاد العاصمة الجزائري لعرض رسمي بغية التعاقد مع محسن ياجور، من أجل تعزيز خطه الهجومي خلال "المركاتو" المقبل، وللاستفادة من خبرة اللاعب التي راكمها رفقة الأندية التي دافع عن ألوانها.
ويحاول مسؤولو اتحاد العاصمة التوصل إلى اتفاق نهائي مع المهاجم الرجاوي الذي سينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، ولم يتم تجديده بعد رفقة الرجاء. ويشترط الفريق الجزائري التوقيع مع ياجور لمدة لا تقل عن موسمين رياضيين، قبل الحديث عن الشروط المالية، التي سيتم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف.
وأوضح المصدر ذاته أن اتحاد العاصمة الجزائري قد يفشل في إتمام الصفقة، لاسيما أن ياجور من المستبعد أن يقبل العرض المقدم له لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الجزائري، إذ يرغب ناديه الحالي في تجديد عقده والاحتفاظ بخدماته على غرار زميله زكرياء حذراف.
وتتهافت الأندية الخليجية والعربية على نجوم الرجاء الرياضي، إذ أبدت رغبتها في ضم بعضهم، ومن بينهم محمود بنحليب، وعبد الإله الحافيظي، ومحسن ياجور؛ بينما تصر إدارة "النسور الخضر" على تأمين مستقبل لاعبيها بتجديد عقودهم وعدم السماح لهم بالرحيل، لاسيما أن الفريق ينافس في مسابقة "الكاف" وكأس زايد للأندية البطلة والمسابقات المحلية.