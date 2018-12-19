عطاء محسن ياجور مطلوب في الدوري الجزائري

أوعنا بلعيد

أصبح نجوم فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم على رادارات العديد من الأندية العربية والخليجية الراغبة في ضمهم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، للاستفادة من خدماتهم وخبرتهم التي راكموها رفقة "النسور الخضر" بعد قيادته إلى معانقة لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فيتا كلوب الكونغولي.

وكشف مصدر رجاوي لهسبريس تقديم فريق اتحاد العاصمة الجزائري لعرض رسمي بغية التعاقد مع محسن ياجور، من أجل تعزيز خطه الهجومي خلال "المركاتو" المقبل، وللاستفادة من خبرة اللاعب التي راكمها رفقة الأندية التي دافع عن ألوانها.

ويحاول مسؤولو اتحاد العاصمة التوصل إلى اتفاق نهائي مع المهاجم الرجاوي الذي سينتهي عقده نهاية الموسم الحالي، ولم يتم تجديده بعد رفقة الرجاء. ويشترط الفريق الجزائري التوقيع مع ياجور لمدة لا تقل عن موسمين رياضيين، قبل الحديث عن الشروط المالية، التي سيتم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف.

وأوضح المصدر ذاته أن اتحاد العاصمة الجزائري قد يفشل في إتمام الصفقة، لاسيما أن ياجور من المستبعد أن يقبل العرض المقدم له لخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الجزائري، إذ يرغب ناديه الحالي في تجديد عقده والاحتفاظ بخدماته على غرار زميله زكرياء حذراف.

وتتهافت الأندية الخليجية والعربية على نجوم الرجاء الرياضي، إذ أبدت رغبتها في ضم بعضهم، ومن بينهم محمود بنحليب، وعبد الإله الحافيظي، ومحسن ياجور؛ بينما تصر إدارة "النسور الخضر" على تأمين مستقبل لاعبيها بتجديد عقودهم وعدم السماح لهم بالرحيل، لاسيما أن الفريق ينافس في مسابقة "الكاف" وكأس زايد للأندية البطلة والمسابقات المحلية.