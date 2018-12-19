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الرئيسية | رياضة | نادي "غلطة سراي" يستعيد خدمات المغربي بلهندة

نادي "غلطة سراي" يستعيد خدمات المغربي بلهندة

نادي "غلطة سراي" يستعيد خدمات المغربي بلهندة
أوعنا بلعيد
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 18:50

استعاد غلطة سراي التركي لكرة القدم خدمات لاعبه المغربي يونس بلهندة، متوسط ميدان الفريق، الذي غاب عن الميادين بسبب الإصابة التي عانى منها خلال مواجهته للمنتخب الكاميروني برسم الإقصائيات الإفريقية 2019، وحرمته من مرافقة بعثة "الأسود" إلى تونس، بعد أن قرر العودة لاستكمال الفحوصات الطبية بتركيا.

وأعلنت شبكة "سي ان ان تركية" أن الطاقم التقني لغلطة سراي استعاد خدمات متوسط ميدان "الأسود" بعد غيابه عن مباريات ناديه في مسابقتي الدوري التركي ودوري الأبطال بداعي الإصابة، إذ عانى من تمزق عميق في الجزء الأيمن العلوي لعضلة الفخذ أمام المنتخب الكاميروني، حيث سقط على أرضية الميدان وتم نقله لتلقي الإسعافات الأولية، وفور إخضاعه للفحوصات الطبية تأكد أن إصابته خطيرة.

وأجبرت الإصابة النجم المغربي على الخلود للراحة لمدة خمسة أسابيع قبل عودته لإجراء تداريب خاصة داخل صالة النادي والعودة بعدها إلى التداريب الانفرادية التي تسبق انضمامه إلى المران الجماعي واستلامه التصريح الطبي الذي سيخول لمدربه فاتح تريم الاعتماد على خدماته في القادم من المواعيد.

ويشكل بلهندة دعامة أساسية في خطط مدربه التركي الخبير فاتح تريم، إذ يعتمد في متوسط الميدان لخلق التوازن بين خطوط الفريق وبناء اللعب واستعادة الكرات، لأن النجم المغربي يتسم بمرونة تكتيكية تخول له تطبيق تكتيك مدربه بحذافيره؛ ومنذ غيابه حصد الفريق بعض النتائج السلبية، وظهر جليا تأثير عدم وجوده ضمن التشكيلة الأساسية.

ويترقب جمهور غلطة سراي ما سيؤول إليه مستقبل بلهندة، لاسيما بعد إبداء فريق قطري رغبته الكبيرة في ضم اللاعب خلال المركاتو الشتوي، وفق تقارير صحافية تركية، في وقت لم تكشف إدارة غلطة سراي رأيها في ما يتعلق بخروج اللاعب أو بقائه.

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