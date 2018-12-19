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الرئيسية | رياضة | تشديد العقوبات ضد "عنف الأولتراس" بالأرجنتين

تشديد العقوبات ضد "عنف الأولتراس" بالأرجنتين

تشديد العقوبات ضد "عنف الأولتراس" بالأرجنتين
هسبريس - إفي
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 10:07

أقر مجلس النواب الأرجنتيني مشروع قانون لتغليظ العقوبات ضد راوابط مشجعي "الأولتراس"، إلى جانب إجراءات أخرى مثل وضع قاعدة بيانات موحدة حول أعمال العنف التي يرتكبها هؤلاء.

ووافق المجلس على مشروع القانون عقب حصوله على تأييد 201 نائب مقابل رفض واحد وامتناع ثلاثة عن التصويت.

وبإقرار هذا الإجراء سيجري التعاطي مع هذا النوع من الأفعال على أنه جريمة يعاقب عليها القانون بأحكام أكثر شدة، بعد أن كانت تعتبر حتى الآن مجرد مخالفات.

وينص التشريع، أيضا، على الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين ضد المشجعين الذين يتم العثور بحوزتهم على أي أدوات يمكن استخدامها للترهيب أو للممارسة العنف.

وتزيد العقوبة لتصل إلى السجن بين عامين وستة أعوام في حالة إدخال أسلحة نارية أو مواد متفجرة لملاعب كرة القدم الأرجنتينية التي تحظر منذ سنوات دخول جماهير الفريق الزائر بسبب أحداث العنف التي خلفت قتلى في بعض الأحيان.

كما يفرض مشروع القانون الجديد السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين لمعاقبة بيع تذاكر مزيفة.

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