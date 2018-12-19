إبراهيموفتيش يواصل مجاورة "غالاكسي" الأمريكي

هسبريس - إفي

أعلن نادي لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي عن تجديد عقد لاعبه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لموسم جديد.

وبذلك سيستمر إبراهيموفيتش، الذي توج لاعب العام في غالاكسي، واختير ضمن التشكيلة المثالية ولُقب بـ"صفقة العام"، مع النادي الأمريكي لعام جديد بعدما انتقل إلى صفوفه الموسم الماضي، قادما من مانشستر يونايتد.

المدير العام لنادي لوس أنجليس غالاكسي، دينيس كلويز، قال: "نحن سعداء للغاية بتجديد عقد زلاتان ليبقى معنا في موسم 2019"، مضيف:ا "إبراهيموفيتش أثبت نفسه الموسم الماضي، ونتحرق شوقا ليكون ممثلا لنادينا العام المقبل. بعودة زلاتان، سنواصل تحسين فريقنا قبل بدء الموسم".

وقدم اللاعب السويدي (37 عاما) هذا العام واحدا من أنجح المواسم في الدوري الأمريكي لكرة القدم، سجل خلاله 22 هدفا وصنع عشرة في 27 مباراة.

وأصبح إبراهيموفيتش ثالث لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر ويصنع 10 في تاريخ الدوري الأمريكي في نفس الموسم.