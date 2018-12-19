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كُتّاب وآراء
زيدان يتلقى عرضا لتدريب نادي مانشستر يونايتد
كشفت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان تلقى عرضا لتولي المسؤولية الفنية لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، خلفا للمدرب البرتغالي جوزي مورينيو الذي أقيل من منصبه أمس الثلاثاء.
وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن زيدان لم يرد بعد على العرض الإنجليزي، ولكنها أكدت أنه يخطط لتدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وطالب ادوارد ودوارد، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، زيدان بقبول تحدي تدريب النادي الإنجليزي الكبير، حيث قال: "زيزو جاهز لقبول التحدي رغم أنه يفضل تولي مسؤولية الفريق في يونيو؛ وليس الآن".
وأوضحت الصحيفة أن زيدان كان يأمل بشدة في تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي، أو المنتخب الفرنسي الأول، ولكن يبدو أن حلمه لن يتحقق في الوقت الراهن أو على المدى القصير.
ماسيميليانو أليغري يقدم أداء حسنا على رأس القيادة الفنية للنادي الإيطالي، كما أن ديديي ديشان توج لتوه بلقب بطولة كأس العالم، مما يمنحه دفعة قوية للاستمرار في منصب المدير الفني لـ"الديوك" لفترة أطول.
وكانت شركة المراهنات البريطانية "ويليام هيل" قد رفعت سقف المراهنة على تولي زيدان المهمة الفنية لمانشستر يونايتد إلى 3 يورو مقابل كل يورو يتم الرهان به على تحقق هذه الفرضية.