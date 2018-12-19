قادة الإمارات يشيدون بتألق العين في مونديال الأندية

هسبريس - د.ب.أ

فرحة عارمة سادت الأجواء في الإمارات بعد تأهل فريق العين إلى الدور النهائي ببطولة كأس العالم 2018 للأندية لكرة القدم إثر الفوز المثير على ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية مساء الثلاثاء في الدور قبل النهائي للبطولة.

وتغلب العين على ريفر بليت 5 / 4 بضربات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2 / 2 ، وقد حرصت العديد من الشخصيات السياسية بالإمارات على تهنئة العين الذي حقق إنجازا غير مسبوق على مستوى أندية الخليج في تاريخ البطولة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" :"أسعدنا تأهل العين تمنياتنا أن يتواصل الأداء البطولي للعيناوي لتحقيق الإنجاز التاريخي المشرف وأن تقف جماهير الإمارات الوفية خلفه التي طالما صنعت الفارق... لنرسم معا فرحة وطن بإذن الله."

وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي بالتأهل قائلا في تغريدة على تويتر :"أسعدنا وأمتعنا وأفرحنا (الزعيم) العيناوي بتأهله لنهائي كأس العالم للأندية 2018 ، أداء رجولي وبطولي من فريق يعشق البطولات.. ألف مبروك.. وعقبال الكأس."

كما وجه الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، النائب الأول لرئيس نادي العين ، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف ، الشكر لكل لاعبي العين ، ولإدارة النادي على إنجاز التأهل للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية ، قائلا في تغريدة :"مبروك لنادي العين هذا الإنجاز الكروي الكبير... كل الشكر للاعبين ولإدارة النادي على جهودهم المميزة... الحلم قريب فلنكن مستعدين له بروح التحدي والحماسة والهدف المشترك.. مبروك لنا جميعا."

وكتب الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية :"مبروك الإمارات ، مبروك الشرق الأوسط ، مبروك آسيا ، النهائي يصله الأبطال".

كذلك وجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ، التهنئة لنادي العين قائلا :"نبارك لممثل الوطن نادي العين التأهل المستحق لنهائي كأس العالم للأندية... مبروك لكل عيال زايد ونتمنى التوفيق لممثل الإمارات والعرب في النهائي".

كما كتب الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية :"ألف مبروك لنادي العين... وألف مبروك للإمارات التأهل للنهائي... وكلنا عيناويون وإلى الأمام دائما".

ووجه الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي التهنئة لنادي العين ، قائلا على تويتر :"من جديد.. أبناء الإمارات يكسبون التحديات... ويسطرون النجاحات. كل التبريكات لقيادة وإدارة ولاعبي العين التأهل التاريخي لنهائي كأس العالم للأندية... الوطن يفخر بكم".