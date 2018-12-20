المغربي بولهرود يَفشل في اختِباره الأول رُفقة ملقا

أوعنا بلعيد

حَدَّد مسؤولو مالقا الإسباني لكرة القدم الممارس في الدرجة الثانية، الدولي المغربي بدر بولهرود، متوسّط ميدان الفريق، ضمن الأسماء التي ستغادر خلال المركاتو الشتوي المقبل ولو على سبيل الإعارة من أجل حصوله على دقائق لعب أكثر وليستأنس كثيرا بأجواء لا ليغا.

المتخصِّص في أخبار الفريق "Diariosur.es" قال إن إدارة النادي قرّرت تسريح اللاعب المغربي بولهرود، والسماح له بالخروج من النادي في الانتقالات الشتوية لعدم تقديمه الإضافة المرجوة إلى الأن ولعدم انسجامه مع باقي المجموعة فوق أرضية الميدان بسبب طريقة لعبه التي تتسم في بعض الأحايين بالخشونة ما تسبّب في حصوله على بعض البطاقات الملونة.

وأَضَاف المصدر ذاته، أن بولهرود أعطى انطباعات جيدة خلال استعدادات الفريق للموسم الحالي سيكون الحلقة المفقودة التي كان يبحث عنها النادي، بعد استقدامه من فريق الفتح الرياضي بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

لكن لم يتمكن اللاعب سوى من خوض أربع مباريات مع الفريق الأول في الدوري الإسباني الدرجة الثانية، وفي أغلب المباريات يجلس في دكة البدلاء أو لا يدرج ضمن قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء.

وتَسعى إدارة ملقا إلى ايجاد مخرج للاعب الفتح السابق ولو بإعارته إلى فريق آخر لم يتم تحديد هويته بعد، ما سيخوِّل له كسب المزيد من الخبرة والاستئناس بأجواء "لا ليغا" وخوض دقائق لعب أكثر، وهو ما سيعود عليه بالنفع وعلى فريقه الحالي الذي لم يستفد من خدماته سوى في 127 دقيقة منذ بداية الموسم الحالي.

يُشار إلى أن العديد من اللاعبين المغاربة، دافعوا عن ألوان قميص ملقا في السنوات الأخيرة، أبرزهم يوسف النصيري، ونور الدين أمرابط، ومنير المحمدي، حارس "أسود الأطلس".