الإدريسي يكشف قراره بخصوص المنتخب الوطني

أوعنا بلعيد

عاد مغربي الأصل هولندي الجنسية أسامة الإدريسي، لاعب أزد الكمار الهولندي لكرة القدم، إلى الحديث عن مستقبله الدولي، مفيدا بأنه سيحسم بشكل نهائي في أمر المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه بعد العودة من العطلة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتحدث الإدريسي لقناة "فوكس سبورت"، عقب نهاية مباراة فريقه الكمار أمام ضيفه زفولة، برسم منافسة دور 16 من مسابقة كأس هولندا، التي عرفت تسجيله لهدفين في الدقيقتين العاشرة والثامنة عشرة، لينتهي اللقاء لصالح أصحاب الأرض بخمسة أهداف نظيفة.

وأكد نجم أزد الكمار أنه سعيد بالاستقبال الحار والحفاوة الكبيرة التي قوبل بها أثناء انضمامه إلى معسكر المنتخب الوطني المغربي خلال الشهر الماضي وبطريقة التعامل معه، مشيرا إلى أن اختياره النهائي لألوان المنتخب الذي سيدافع عنه مستقبلا سيكون بعد العودة من عطلة أعياد الميلاد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويتابع الهولندي رونالد كومان، مدرب منتخب الطواحين، عن كثب، تطور مستوى الإدريسي، وطالب بضمه إلى المنتخب الأول، وهو ما يسري على الفرنسي هيرفي رونار، مدرب أسود الاطلس، الذي قال في وقت سابق إنه يثق بالإدريسي وبأنه سيختار تمثيل المنتخب الوطني.