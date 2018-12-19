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كُتّاب وآراء
نهائي مونديال الأندية يجمع الريال والعين الإماراتي
سجل المهاجم الويلزي جاريث بيل ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود ريال مدريد إلى بداية قوية في رحلة الدفاع عن لقبه العالمي بالفوز الثمين 3 / 1 على كاشيما أنتلرز الياباني اليوم الأربعاء في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الإمارات.
ولقن الريال منافسه الياباني درسا قاسيا على استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي ليقطع الفريق الخطوة الأولى على طريق الدفاع عن اللقب العالمي.
ويلتقي الريال في المباراة النهائية يوم السبت المقبل فريق العين الإماراتي فيما يلتقي كاشيما فريق ريفر بليت الأرجنتيني في نفس اليوم بمباراة تحديد المركز الثالث.
وأنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله بيل في الدقيقة 44 .
وفي الشوط الثاني ، أكمل بيل الثلاثية (الهاتريك) بهدفين في الدقيقتين 53 و55 فيما سجل شوما دوي هدف حفظ ماء الوجه لكاشيما في الدقيقة 78 .
والهاتريك هو الثالث في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الحالي حيث سبق للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أن سجل هاتريك آخر للريال في مرمى كاشيما أنتلرز نفسه وذلك في نهائي البطولة عام 2016 ليقلب تأخر فريقه 1 / 2 إلى فوز ثمين 4 / 2 بعد التمديد لوقت إضافي فيما كان الهاتريك الآخر في البطولة للأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة.
كما شهدت المباراة اليوم الهاتريك الوحيد لبيل مع الريال خارج الدوري الإسباني حيث سبق له تسجيل هاتريك ثلاث مرات سابقة فقط مع الريال كانت جميعها في الدوري الإسباني.
وأعاد اللاعب الويلزي اكتشاف نفسه مع الريال في هذه البطولة التي يسعى من خلالها الريال إلى الدفاع عن اللقب الذي أحرزها في كل من العامين الماضيين وإلى الانفراد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب والذي يقتسمه حاليا مع منافسه التقليدي العنيد برشلونة الإسباني برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما.