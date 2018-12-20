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الرئيسية | رياضة | تألق حكيمي مع دورتموند يضاعف قيمته التسويقية

تألق حكيمي مع دورتموند يضاعف قيمته التسويقية

تألق حكيمي مع دورتموند يضاعف قيمته التسويقية
أوعنا بلعيد
الخميس 20 دجنبر 2018 - 11:50

ارْتفعت القيمة التسويقية للدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد الإسباني المعار الموسم الحالي إلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بعد أن منح السويسري لوسيان فافر، مدرب الفريق، الثقة الكافية لـ"الأسد"؛ ما مكنه من نثر إبداعه وتفجير موهبته مباراة بعد أخرى.

وحَسب الموقع العالمي "ترانسفير ماركت"، المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين بحكم مردودهم ومستواهم وقيمتهم داخل المجموعة، فإن أسهم أشرف حكيمي ارتفعت إلى 25 مليون أورو بعدما كانت في البداية عندما انتقل إلى دورتموند في حدود 6.5 ملايين أورو، ثم تحولت إلى 11 مليون أورو، لتصل إلى الرقم الحالي بفضل العطاء الكبير للاعب.

ويقدم المدافع المغربي أداء لافتا ومتميزا خطف به قلب مدربه لوسيان فافر، الذي عبر عن كامل ثقته في إمكانات ومستوى النجم المغربي، مشيدا به ومشيرا إلى تألقه مباراة بعد أخرى وسرعة تعلمه؛ فيما أكد أشرف أن طريقة لعب دورتموند وفلسفة الفريق ساعدته على التألق والانسجام بسرعة مع أفراد المجموعة.

وأصبح حكيمي ورقة تكتيكية مهمة لدى مدربه، إذ يعتمد عليه كظهير أيمن أو في الجهة اليسرى ويقدم المطلوب منه وأكثر مهما كانت المباراة التي يخوضها والأدوار التي يلتزم بها، وهو ما دفع نجوم الكرة الألمانية إلى الإشادة بمستواه وإمكاناته والتركيز على سرعته في التقدم إلى الهجوم والارتداد الدفاعي.

وأصبح مطلب جماهير دورتموند إضافة إلى الإدارة هو التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، بينما يحاول ناديه ريال مدريد استعادته في أقرب فرصة ممكنة، لاسيما بعد تعالي الأصوات المطالبة بإعادته إلى بيته الأصلي والاستفادة من مؤهلاته والتطور الكبير الذي حصل في مستواه.

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