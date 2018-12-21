البنزرتي يقنع المدافع أعراب بعدم الرحيل عن الوداد

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس من مصدر مطلع أن التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم، رفض السماح للمدافع نعيم أعراب بالخروج من الفريق خلال المركاتو الشتوي، مبديا تشبثه بخدماته خلال القادم من المواعيد.

ووفق المصدر ذاته، تمكن المدرب التونسي من إقناع لاعبه أعراب بالبقاء ضمن صفوف "الفريق الأحمر" وعدم التفكير في الرحيل خلال الانتقالات الشتوية، واعدا إياه بمنحه المزيد من الدقائق خلال المباريات المقبلة وبأن يعود إلى إشراكه لينال فرصته.

وسبق للاعب سالف الذكر أن أبدى رغبته في الخروج من الفريق من أجل الظفر بفرص أكبر للمشاركة رفقة ناديه الجديد، بعد أن بات حبيس دكة البدلاء ولا يتم الاعتماد على خدماته كثيرا في مباريات الوداد، بسبب اختيارات المدربين السابقين.

ويرغب البنزرتي في الحفاظ على ثوابت الفريق وأهم اللاعبين، مع تطعيم صفوف النادي بتعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما أشار إليه في مؤتمره الصحافي الذي أعقب مباراة ناديه أمام أولمبيك خريبكة، والتي انتهت لصالح الزوار بهدف نظيف من توقيع محمد الناهيري في الدقيقة 78 برسم الأسبوع الثاني عشر.