24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:54
|08:26
|13:30
|16:04
|18:26
|19:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تسارع التحولات التكنولوجية ينذر بمستقبل "أسود" لوكلاء التأمينات
- الشكل الفني والمعرفة الصوفية في "الراوي والمتجردة"
- الشعب يحكم في سويسرا .. سلطة الكانتونات وحكومة بسبع وزراء
- ندوة وطنية بوادي زم تقارب مداخل حماية الأسرة
- الأقلية المغربية بأمريكا.. من "فتية مغررين" إلى "مهاجرين ومتعلمين"
الأقلية المغربية بأمريكا.. من "فتية مغررين" إلى "مهاجرين ومتعلمين" (5.00)
الحكومة تُدين "جريمة شمهروش" .. والعثماني: طعنة في ظهر المغرب (5.00)
"الأبناك الإسلامية" تتطلع إلى سنة 2019 لإطلاق "التأمين التكافلي" (5.00)
وسائل إعلام ودنماركيون يُشيدون برفض المغاربة لـ"جريمة شمهروش" (5.00)
- فيديو يكشف مبايعة إرهابيي "جريمة شمهروش" لزعيم تنظيم "داعش" - (132)
- وسائل إعلام ودنماركيون يُشيدون برفض المغاربة لـ"جريمة شمهروش" - (128)
- باحثون: التراث الإسلامي يحتضن الإرهاب .. ومغاربة يكرهون الاختلاف - (101)
- التنديد والصمت يوزعان مواقف سلفيين مغاربة من "جريمة شمهروش" - (91)
- أظنّاء "جريمة شمهروش" جرى ضبطهم وسط حافلة - (89)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الركراكي يقبل انتقال النفاتي إلى الدوري الإماراتي
استغنى فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم عن خدمات لاعبه أدم النفاتي، الذي قرر خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإماراتي بعدما بات خارج حسابات مدربه وليد الكراكي.
وحسب مصدر هسبريس فقد توصل فريق الإمارات الإماراتي إلى اتفاق نهائي مع أدم النفاتي، مهاجم الفتح الرباطي، الذي أوشك على التوقيع في كشوفات ناديه الجديد، إذ سيتم إخضاعه للفحوصات الطبية قبل توقيع العقد بصفة رسمية.
وسافر اللاعب سالف الذكر إلى دولة الإمارات بداية الأسبوع الحالي من أجل وضع الترتيبات الأخيرة على بنود عقده، واجتياز الفحص الطبي الاعتيادي قبل الكشف رسميا عن ضمه إلى صفوف الفريق لوسائل الإعلام.
ووفق المصدر ذاته فإن إدارة الفريق الرباطي أبدت موافقتها على رحيل اللاعب النفاتي إلى الدوري الإماراتي بعدما بات خارج حسابات وليد الركراكي، بعد استعادته من أولمبيك خريبكة الذي لعب له الموسم الماضي على سبيل الإعارة.
وكان وليد الركراكي وافق على استعادة النفاتي بعد موسم قضاه رفقة أولمبيك خريبكة، لكنه لم يتمكن من إقناعه بإمكاناته، ليفشل في حجز مركزه الأساسي؛ كما عاد من تجربة غير ناجحة في الدوري الفرنسي بعد أن قرر العودة إلى الدوري الاحترافي عبر بوابة الفتح.