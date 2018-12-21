الركراكي يقبل انتقال النفاتي إلى الدوري الإماراتي

أوعنا بلعيد

استغنى فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم عن خدمات لاعبه أدم النفاتي، الذي قرر خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الإماراتي بعدما بات خارج حسابات مدربه وليد الكراكي.

وحسب مصدر هسبريس فقد توصل فريق الإمارات الإماراتي إلى اتفاق نهائي مع أدم النفاتي، مهاجم الفتح الرباطي، الذي أوشك على التوقيع في كشوفات ناديه الجديد، إذ سيتم إخضاعه للفحوصات الطبية قبل توقيع العقد بصفة رسمية.

وسافر اللاعب سالف الذكر إلى دولة الإمارات بداية الأسبوع الحالي من أجل وضع الترتيبات الأخيرة على بنود عقده، واجتياز الفحص الطبي الاعتيادي قبل الكشف رسميا عن ضمه إلى صفوف الفريق لوسائل الإعلام.

ووفق المصدر ذاته فإن إدارة الفريق الرباطي أبدت موافقتها على رحيل اللاعب النفاتي إلى الدوري الإماراتي بعدما بات خارج حسابات وليد الركراكي، بعد استعادته من أولمبيك خريبكة الذي لعب له الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وكان وليد الركراكي وافق على استعادة النفاتي بعد موسم قضاه رفقة أولمبيك خريبكة، لكنه لم يتمكن من إقناعه بإمكاناته، ليفشل في حجز مركزه الأساسي؛ كما عاد من تجربة غير ناجحة في الدوري الفرنسي بعد أن قرر العودة إلى الدوري الاحترافي عبر بوابة الفتح.