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كُتّاب وآراء
بيشكتاش التركي يرغب في تعويض "بيبي" ببنعطية
انضم فريق بيشكتاش التركي لكرة القدم إلى ركب الأندية الراغبة في الاستفادة من خدمات الدولي المغربي مهدي بنعطية، لاعب يوفنتوس الإيطالي، الملح بدوره على تبديل الأجواء والخروج من ناديه الحالي بغية الاستفادة من دقائق لعب أكثر.
وأكدت مصادر صحافية تركية أن إدارة نادي بيشكتاش ترغب بقوة في ضم مهدي بنعطية ليحل مكان البرتغالي كيلبر بيبي، لاعب الفريق الذي فسخ عقده بالتراضي بسبب الأزمة المادية التي يعاني منها بيشكتاش، إذ لم يعد بمقدوره دفع الأجر السنوي الكبير لمدافع ريال مدريد السابق.
ويرى الطاقم التقني للفريق التركي أن خيار بنعطية سيكون الأنسب ليحل مكان بيبي بسبب الخبرة الكبيرة التي راكمها عميد "أسود الأطلس" طيلة احترافه بكبريات الأندية الأوروبية.
وغاب بنعطية الموسم الحالي عن الكثير من مباريات "السيدة العجوز" بعد أن فضل الإيطالي ماسيميليانو أليغيري، مدرب "اليوفي"، الاعتماد على خدمات الثنائي جورجيو كيليني وليوناردو بونوشي بشكل أساسي، ما دفعه إلى تهميش الكابيتانو وعدم إشراكه كثيرا.
ويرغب بنعطية في الخروج من ناديه الحالي خلال المركاتو الشتوي والبحث عن آفاق جديدة، لاسيما أنه يعتبر قائد المنتخب المغربي؛ ويعول الفرنسي هيرفي رونار على خدماته بشكل أساسي خلال نهائيات كأس إفريقيا 2019.