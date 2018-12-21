اتحاد طنجة يوافق على عودة فوزير إلى السعودية

أوعنا بلعيد

كشفت وسائل الإعلام السعودية وجود اتفاق نهائي بين إدارة نادي "أُحُد" لكرة القدم والدولي المغربي محمد فوزير، لاعب اتحاد طنجة، يقضى بانضمامه إلى صفوف النادي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم.

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن محمد فوزير وإدارة فريق أحد السعودي، برئاسة سعود الحربي، اتفقا على تمثيل اللاعب المغربي للفريق حتى نهاية الموسم الحالي بنظام الإعارة، بعد موافقة اتحاد طنجة على رحيل لاعبه الذي استقدمه، بدوره على سبيل الإعارة، من فريق النصر السعودي.

وأضاف المصدر ذاته أن المهاجم المغربي سيرحل إلى السعودية من أجل توقيع عقده الجديد مباشرة بعد نهاية المباراة التي ستجمع ناديه بضيفه شبيبة الساورة الجزائري، ضمن إياب دوري أبطال إفريقيا، حيث سيسعى "فارس البوغاز" إلى تذويب فارق الهدفين من أجل التأهل.

وسيصبح فوزير في حال انتقاله بشكل رسمي إلى نادي أحد زميلا لمواطنه المغربي زهير لعروبي، الحارس السابق لفريق الوداد الرياضي؛ بينما لعب بقميص الفتح الرباطي قبل الانضمام إلى النصر السعودي.