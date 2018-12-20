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الرئيسية | رياضة | المنتخب المغربي يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا

المنتخب المغربي يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا

المنتخب المغربي يحافظ على مركزه في تصنيف الفيفا
هسبريس من الرباط
الخميس 20 دجنبر 2018 - 12:30

حافظ المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على مركزه في تصنيف "الفيفا"، الـ40 عالميا، وفق التصنيف الصادر اليوم الخميس.

ووضع الاتحاد الدولي لكرة القدم "أسود الأطلس" في الرتبة الثالثة إفريقيا؛ مسبوقا بالسنغال ثم تونس على التوالي، وتصنيفهما العالمي 23 و26.

بلجيكا استمرت في صدارة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بفارق نقطة واحدة امام فرنسا، بطلة مونديال "روسيا 2018"، وحلّت البرازيل ثالثة وكرواتيا بالمرتبة الرابعة.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغييرات مقارنة بتصنيف نونبر الماضي، إذ حافظت إنجلترا على مركزها خامسة، تليها البرتغال في المركز السادس ثم أوروغواي في المرتبة السابعة.

كما استمرت، أيضا، سويسرا وإسبانيا والدنمارك في احتلال المراكز الثامنة والتاسعة والعاشرة بالتصنيف الجديد، على الترتيب.

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