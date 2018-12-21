15 مليونا تُعيد النصيري إلى فرِيق ملقا الإسباني

أوعنا بلعيد

اضطرَّت إدارة ملقا الاسباني لكرة القدم إلى بيع عقد الدولي المغربي يوسف النصيري، إلى فريق ليغانيس، فور نزول الفريق الأندلسي إلى القسم الثاني في الدوري الإسباني، واضعا في الحسبان خيار استعادته في المستقبل القريب فور عودته إلى القسم الممتاز.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية، إن إدارة ملقا لديها الحق في استعادة خدمات لاعبها السابق يوسف النصيري، رغم بيع عقده بشكل نهائي إلى فريق ليغانيس الممارس في القسم الأول بقيمة 6 ملايين يورو، دفعها النادي المدريدي مقابل الاستفادة من خدمات مهاجم "الأسود".

وأضاف المصدر ذاته، أن إدارة ملقا اشترطت على نظيرتها من ليغانيس اعتماد بند "إعادة الشراء" في عقد النصيري فور بيعه، حيث يمكن لفريقه الأندلسي استعادته مقابل دفع 15 مليون أورو فور صعوده إلى القسم الأول وهي قيمة فسخ عقده الحالي.

وكَشَف المصدر أن الشيخ آل ثاني، رئيس ملقا، لم يكن راضيا عن بيع عقد اللاعب وكان معجبا بإمكانات المهاجم الشاب القادم من أكاديمية محمد السادس وكان مترددا في بيعه، إذ من المرتقب أن يقوم بتفعيل البند في حال تمكن الفريق من تحقيق حلم الصعود إلى القسم الممتاز.

ويحتل ملقا المرتبة الثانية في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعد مرور ثمانية عشرة جولة، بفارق نقطتين خلف المتصدر غرناطة، وتمكَّن زملاء الحارس المغربي منير المحمدي، من تحقيق أحد عشر انتصارا مقابل خمس هزائم وتعادلين إلى حدود اللحظة في مسابقة الدوري.