حمد الله يحصُد ثمار "سوبر هاتريك" في السعودية

أوعنا بلعيد

تُوِّج الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي الممتاز عن الجولة الثالثة عشرة، حاصدا بهذا التتويج ثمار جهده وتألّقه أمام الرائد خلال المباراة التي شهدت تسجيله لأربعة أهداف "سوبر هاتريك" وهي النتيجة التي انتهت بها المواجهة.

وأَعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، اختير أفضل لاعب في الدوري السعودي الاحترافي عن الجولة الثالثة عشرة، نتيجة مجهوده الكبير وأدائه اللافت في مباراة الرائد التي جرت فوق أرضية ملعب "فيصل بن فهد"، بعد أن تمكَّن من تسجيل اربعة اهداف.

وفَازَ الروماني دانيال أيسايلا، مدرب نادي الحزم، بجائزة أفضل مدرب عن الجولة ذاتها بعدما قاد فريقه للفوز على الهلال، صاحب الصدارة، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بين أنصاره ووسط جماهيره في ملعب جامعة الملك سعود. بينما فاز جمهور التعاون بجائزة الجمهور المثالي بعد مساندة فريقهم خلال مباراة الفيحاء.

وبعد فوزه بالجائزة، احتفى فريق النصر بلاعبه حمد الله، ونشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يبارك فيها لمهاجم "الأسود" حصوله على الجائزة المرموقة، بعد مواطنة نور الدين أمرابط الذي حصل عليها في الجولة الماضية.