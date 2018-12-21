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الرئيسية | رياضة | رشيد البوصيري قيدوم مسيري الرجاء في ذمة الله‎

رشيد البوصيري قيدوم مسيري الرجاء في ذمة الله‎

رشيد البوصيري قيدوم مسيري الرجاء في ذمة الله‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 21 دجنبر 2018 - 11:20

توفي رشيد البوصيري، قيدوم مسيري الرجاء الرياضي، ومستشار الرئيس الحالي للفريق جواد الزيات، إثر أزمة صحية ألمت به منذ أسبوع.

وتلقت الأسرة "الرجاوية" خاصة والمغربية بشكل عام خبر وفاة البوصيري، صباح اليوم، بصدمة كبيرة، نظرا للأثر الكبير الذي تركه في تسيير نادي الرجاء طيلة عقود.

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