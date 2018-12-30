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الرئيسية | رياضة | ريال مدريد يستقدم المغربي محمد مزيان من مليلية

ريال مدريد يستقدم المغربي محمد مزيان من مليلية

ريال مدريد يستقدم المغربي محمد مزيان من مليلية
هسبورت - محمد فنكار
السبت 22 دجنبر 2018 - 08:09

تَعَاقد فريق ريال مدريد الإسباني مع اللاعب الإسباني من أصول مغربية، محمد مزيان، مهاجم فريق "مليلية" الإسباني لمدة ثلاث سنوات.

وأوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية خبر انتقال مزيان، ذي الـ18 ربيعيا إلى صفوف ريال مدريد لثلاثة مواسم، حيث سيلتحق بفريق الشباب واللعب معه بحكم سنه الصغير، إذ يتطلع للاستفادة من خدماته وموهبته مستقبلا.

وحسب الجريدة المقرّبة من النادي "الملكي"، فإن الفريق قطع الطريق عن بعض منقبي فريق برشلونة الإسباني الراغب في التعاقد معه في وقت سابق، قبل أن تتخذ قرارا بضمه إلى فريق العاصمة، بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح.

وسينتقل مزيان إلى "فالديبيباس"، مدينة ريال مدريد الرياضية للالتحاق بفريق الشباب في يناير المقبل خلال موسم الانتقالات الشتوية، بعدما انطلقت المفاوضات مع فريقه السابق منذ مدة طويلة، خاصة بعد مواجهة الطرفين في كأس الملك.

ويُصنَّف اللاعب ذو الأصول المغربية ضمن مواهب إسبانيا، إذ تترصده أعين المنتخب الإسباني رغبة منها في منحه فرصة اللعب لـ"لافوريا روخا"، وتعتبره الصحافة المحلية "لؤلؤة" الجيل المقبل، بحكم مؤهلاته التقنية والبدنية وسنه الصغيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب "بروسيا دورتموند" الألماني، يعد خريج مدرسة ريال مدريد وواحدا من أفضل وأكثر اللاعبين المتوجين مع الفريق.

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