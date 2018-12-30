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الرئيسية | رياضة | الغموض يلف مستقبل شحشوح مع فنربخشة التركي

الغموض يلف مستقبل شحشوح مع فنربخشة التركي

الغموض يلف مستقبل شحشوح مع فنربخشة التركي
هسبورت - عمر الشرايبي*
السبت 22 دجنبر 2018 - 00:05

يَلفُّ الغموض وضعية عاطف شحشوح، اللاعب المحترف المغربي في صفوف فريق فنربخشه التركي، قبيل انطلاق مرحلة انتقالات اللاعبين الشتوية، مطلع السنة المقبلة، بعد أن بات مستقبله رفقة نادي مدينة "إسطنبول"، يوحي بمغادرته "الفنير"، على الرغم من عودته للالتحاق بالتركيبة البشرية للفريق، خلال المباريات المقبلة.

وقال اللاعب المغربي، في تواصل مع "هسبورت"، إنه يجهل وجود عروض رسمية من الأندية التي ترغب في الاستفادة من خدماته، خلال مرحلة "المركاتو" الشتوي المقبلة، مضيفا في حديثه للجريدة "هو أمر جد مبكر وسابق لأوانه الحديث عن المركاتو" ليضرب عرض الحائط مساعي نادي "قونيا سبور" بالتعاقد معه خلال المرحلة المقبلة.

ويَأتي تصريح شحشوح، في الوقت الذي أبدى فيه أيكوت كوسامان، مدرب "قونيا سبور"، في تصريحات إعلامية محلية، اهتمامه بمؤهلات اللاعب المغربي، الذي سبق له أن أشرف عليه في فترة سابقة، لما كان على رأس العارضة الفنية لفريق "فنربخشه"، إذ يتطلع إلى أن يعزز به صفوف فريقه الحالي، خلال النصف الثاني من الموسم الكروي في تركيا.

شحشوح، سبق له وأن كشف في تصريح سابق للجريدة أنه يجهل حاليا مصيره مع "الفنير"، مردفا "ننتظر شهر يناير المقبل لنرى ماذا سيحصل"، وذلك بعد أن بات اللاعب المغربي وسط "دوامة" من المشاكل مع إدارة الفريق، إذ سبق له أن تعرّض للإيقاف من قبل المدرب الهولندي السابق فيليب كوكو، كما تم استبعاده عن مجموعة الفريق الأول إلى جانب مواطنه نبيل درار.

وكانت الإصابة قد غيَّبت اللاعب المحترف المغربي، عن انطلاقة الموسم الجاري في "السوبرليغ"، قبل أن يعود إلى الميادين، منذ مشاركته في مباراة الجولة الخامسة أمام "قونية سبور"، في نهاية شتنبر الماضي، قبل أن يتوارى عن الأنظار، بسبب العقوبة الانضباطية التي تعرض لها من قبل إدارة "الفنير"، حيث تغيب عن مباريات الفريق في "اليوروباليغ"، ذهابا وإيايا، أمام أندرليخت البلجيكي، وأيضا في الدوري المحلي، منذ مباراة "ريزي سبور"، في شتنبر الماضي.

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