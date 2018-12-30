مدرب "الأولمبيين" يراهن على المحليين المغاربة

هسبورت - عمر الشرايبي

يَنتظر الطاقم التقني للمنتخب المغربي لفئة أقل من 23 سنة، ترخيص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل الإعلان الرسمي، عن المشاركة في الدوري الدولي، المقرر في العاصمة الغامبية بانغول، في الفترة الممتدة ما بين فاتح وتاسع يناير المقبل، في إطار استعدادات النخبة الوطنية لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو سنة 2020.

وعَلِمت "هسبورت" من مصدر جامعي مسؤول، أن الإدارة التقنية الوطنية تنتظر الضوء الأخضر من سكرتارية الـFRMF، من أجل الكشف عن برنامج المنتخب "الأولمبي"، في الوقت الذي أكد فيه الهولندي مارك فوت، في تواصل مع الجريدة، إنه برمج برنامجه التحضيري لخوض مباراتين في العاصمة الغامبية "بانغول"، في سادس وثامن يناير، حيث سيعتمد فقط على اللاعبين الممارسين في البطولة المغربية الاحترافية.

ولن يكون في إمكان فوت الاعتماد على اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية، لتعارض موعد المعسكر الخارجي، مع تواريخ أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فيما تمت دعوة أجود العناصر الممارسة في البطولة الاحترافية، من أجل الالتحاق بالنخبة المغربية، على غرار ثنائي فريق مولودية وجدة، سفيان كركاش ومهدي جاكي، على سبيل الذكر ليس الحصر، للوقوف على جاهزيتهم قبل الحسم في الأسماء التي سترافق الإطار الهولندي مارك فوت في مسار تصفيات "الأولمبياد".

جَدير بالذكر، أن المنتخب المغربي لفئة U23، سيستهل مساره في تصفيات الألعاب الأولمبية، بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، في مارس من السنة المقبلة، على أن يقابل الفائز في مباراة مالي أمام إثيوبيا، في يونيو، وذلك في حال تجاوز الأولمبيون الدور الأول من التصفيات القارية المؤهلة إلى دورة طوكيو.