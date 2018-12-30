متزلجون مغاربة في المراتب الأولى بكوريا الجنوبية

إبراهيم مغراوي من مراكش

حلّ المتزلج ياسين بنرحمون في المرتبة الأولى، فيما حقّقت المتزلجة ملاك حميدي الإدريسي المرتبة الثالثة إناث، في مسابقة برنامج الحلم Dream program، الذي ينظم بكوريا الجنوبية من 12 دجنبر إلى 22 من الشهر نفسه.

ويأتي هذا التتويج ضمن أولويات المكتب الجديد للجامعة الملكية للتزحلق ورياضة الجبل، الذي قرر المشاركة في هذه المنافسة الدولية بجمهورية كوريا الجنوبية، من أجل تمثيل المغرب في المنافسات الدولية وتحقيق الإنجازات والتتويجات ورفع العلم الوطني عاليا.

وبهذه المناسبة، قال هشام ايت وارشيخ، رئيس الجامعة، ضمن تصريح لهسبريس، إن "التتويج الذي حققه الشباب المغاربة يعد إنجازا كبيرا"، مضيفا أن "هذه الخطوة تشكل البداية، وتعتبر محفزا للجامعة وعصبها ونواديها لتحقيق الأفضل"، مؤكدا أن "الجامعة مستعدة لتقديم الدعم والمساندة ووضع أطرها وإمكاناتها رهن إشارة الممارسين والنوادي المنضوية تحت لوائها".

ورافق شباب الجامعة الملكية المغربية للتزحلق ورياضات الجبل للمشاركة في هذه المسابقة، التي ساندها كل من المكتب المديري للجامعة المذكورة واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ووزارة الشباب والرياضة، العضو الجامعي عبد الرحيم قسمي.