الكاميرون تستضيف كأس أمم إفريقيا لسنة 2021

هسبريس - متابعة

أعلنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم "الكاف"، الجمعة، أن الكاميرون ستستضيف نسخة 2021 من بطولة كأس الامم الافريقية.

وأكدت الكونفدرالية في بيان على موقعها الرسمي أن الرئيس الكاميروني، أرسل خطابا رسميا للكاف، أعلن خلاله الموافقة على استضافة بلاده بطولة كأس الأمم الافريقية 2021، بعدما تقرر سحب تنظيم نسخة 2019 منها.

وذكر البيان من جهة أخرى أن الكاف، برئاسة أحمد أحمد، "تعرضت على مدار الاسابيع الماضية لحملة قوية من خلال معلومات مغلوطة ومضللة، الهدف منها التشهير بالهيئة التي تدير كرة القدم في إفريقيا"، موضحا أن جميع القرارات التي تم اتخاذها في الفترة الماضية "جاءت مطابقة للقوانين واللوائح الجاري بها العمل".

وسجل البيان في هذا الصدد أن قرار سحب تنظيم نسخة 2019 من الكأس القارية من الكاميرون جاء بعد مناقشة التقارير الواردة من لجان التفتيش.

وقررت الكاف سحب تنظيم كأس إفريقيا 2019 في 30 نونبر الماضي من الكاميرون، على خلفية التأخر فى إنجاز أعمال البنية التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة إلى الوضع الأمني المضطرب في بعض أرجائها. وعقب هذا القرار تقدمت كل من مصر وجنوب افريقيا بطلب استضافة الكأس.