24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2613:3116:0418:2719:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عملية تنجح في استئصال قولون دون شق البطن (5.00)

  2. صور الفضاء ترصد موسماً فلاحياً جيداً وامتلاء كبيراً للسدود بالمغرب (5.00)

  3. موالاة "داعش" توقع بشابين في قبضة الأمن باشتوكة آيت باها (5.00)

  4. مكتب الأبحاث القضائية يوقف 9 متورطين في "جريمة شمهروش" (5.00)

  5. متزلجون مغاربة في المراتب الأولى بكوريا الجنوبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | بونو يرفع قيمته التسويقية .. فضال أكبر الخاسرين

بونو يرفع قيمته التسويقية .. فضال أكبر الخاسرين

بونو يرفع قيمته التسويقية .. فضال أكبر الخاسرين
أوعنا بلعيد
السبت 22 دجنبر 2018 - 11:22

ارتفعت القيمة التسويقية للدولي المغربي ياسين بونو، حارس جيرونا الإسباني لكرة القدم، بعد تألقه بشكل لافت خلال الموسم الحالي، وهو الذي عاد من الإصابة ليدافع عن شباكه أمام نادي خيتافي خلال لقاء مقدم عن الجولة السابعة عشرة، أمس الجمعة على أرضية ملعب "مونتيليفي"، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحسب الموقع العالمي "ترانسفير ماركت"، المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين، فإن أسهم "الأخطبوط المغربي" بونو ارتفعت إلى 10 ملايين يورو، بعدما كانت في حدود 6 ملايين يورو، بفضل العطاء الكبير للحارس الدولي المتألق بشكل بارز.

ويقدم بونو أداء طيبا ومتميزا خطف به النجومية في فريقه جيرونا، حيث أصبح حارسا أساسيا لا مجال للاستغناء عنه ضمن خطط اوزوبيو سكريستيان، مدرب الفريق، كما جلب إليه أنظار الطاقم التقني لفريق أتليتكو مدريد، فريقه السابق الراغب في استعادته مستقبلا.

واستقرت أسهم "أسود الأطلس" الممارسين في القسم الأول لـ"ليغا"، حيث يبلغ سعر سفيان بوفال، لاعب سيلتا فيغو، منافس إفس برشلونة برسم الجولة الحالية في لاليغا، 12 مليون يورو، بعد أن استقدمه سيلتا فيغو على سبيل الإعارة من نادي ساوثهامبتون الانجليزي مع خيار الشراء، ويقدم الأسد المغربي أداء متميزا خطف به قلوب أنصار فريقه.

ويعتبر زهير فضال، مدافع ريال بيتيس، أكبر الخاسرين وصاحب الأسهم المنخفضة، بعد أن أصبحت قيمته التسويقية في حدود مليونيْ يورو، بعدما بلغت في وقت سابق ثلاثة ملايين يورو، بسبب جلوسه كثيرا في دكة البدلاء والإصابة الخطيرة التي أبعدته عن الملاعب لشهور.

ويبلغ سعر المهاجم يوسف النصيري، لاعب ليغانيس، ستة ملايين يورو، فيما تستقر القيمة التسويقية لزميله نبيل الزهر عند مليوني يورو، بينما يعتبر أنور التهامي، لاعب بلد الوليد، أقل الأسود قيمة تسويقية بعد أن استقرت اسهمه عند 800 ألف يورو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.