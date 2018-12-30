بونو يرفع قيمته التسويقية .. فضال أكبر الخاسرين

أوعنا بلعيد

ارتفعت القيمة التسويقية للدولي المغربي ياسين بونو، حارس جيرونا الإسباني لكرة القدم، بعد تألقه بشكل لافت خلال الموسم الحالي، وهو الذي عاد من الإصابة ليدافع عن شباكه أمام نادي خيتافي خلال لقاء مقدم عن الجولة السابعة عشرة، أمس الجمعة على أرضية ملعب "مونتيليفي"، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وحسب الموقع العالمي "ترانسفير ماركت"، المتخصص في تحديد أسعار اللاعبين، فإن أسهم "الأخطبوط المغربي" بونو ارتفعت إلى 10 ملايين يورو، بعدما كانت في حدود 6 ملايين يورو، بفضل العطاء الكبير للحارس الدولي المتألق بشكل بارز.

ويقدم بونو أداء طيبا ومتميزا خطف به النجومية في فريقه جيرونا، حيث أصبح حارسا أساسيا لا مجال للاستغناء عنه ضمن خطط اوزوبيو سكريستيان، مدرب الفريق، كما جلب إليه أنظار الطاقم التقني لفريق أتليتكو مدريد، فريقه السابق الراغب في استعادته مستقبلا.

واستقرت أسهم "أسود الأطلس" الممارسين في القسم الأول لـ"ليغا"، حيث يبلغ سعر سفيان بوفال، لاعب سيلتا فيغو، منافس إفس برشلونة برسم الجولة الحالية في لاليغا، 12 مليون يورو، بعد أن استقدمه سيلتا فيغو على سبيل الإعارة من نادي ساوثهامبتون الانجليزي مع خيار الشراء، ويقدم الأسد المغربي أداء متميزا خطف به قلوب أنصار فريقه.

ويعتبر زهير فضال، مدافع ريال بيتيس، أكبر الخاسرين وصاحب الأسهم المنخفضة، بعد أن أصبحت قيمته التسويقية في حدود مليونيْ يورو، بعدما بلغت في وقت سابق ثلاثة ملايين يورو، بسبب جلوسه كثيرا في دكة البدلاء والإصابة الخطيرة التي أبعدته عن الملاعب لشهور.

ويبلغ سعر المهاجم يوسف النصيري، لاعب ليغانيس، ستة ملايين يورو، فيما تستقر القيمة التسويقية لزميله نبيل الزهر عند مليوني يورو، بينما يعتبر أنور التهامي، لاعب بلد الوليد، أقل الأسود قيمة تسويقية بعد أن استقرت اسهمه عند 800 ألف يورو.