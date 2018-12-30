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الرئيسية | رياضة | اللاعب المغربي الخياطي يستعد لـ"وقت جني الأموال"

اللاعب المغربي الخياطي يستعد لـ"وقت جني الأموال"

اللاعب المغربي الخياطي يستعد لـ"وقت جني الأموال"
أوعنا بلعيد
السبت 22 دجنبر 2018 - 15:10

يرتقب أن يخوض النجم المغربي ناصر الخياطي آخر مبارياته بقميص "أدو دينهاخ" يوم غد الأحد أمام فينورد روتردام، برسم الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الهولندي الممتاز، على أرضية ملعب "كارس دجينز ستاديوم"، بقيادة الحكم كيفين بلوم.

وقال اللاعب الخياطي إنه يريد أن يخطو خطوة جديدة نحو ناد أكبر في المستقبل القريب، ولا يستعبد أن يغادر نادي مدينة لاهاي الهولندية خلال المركاتو الشتوي الحالي، رغم أنه لم يتلق أي عروض رسمية حتى الآن.

وألمح متوسط ميدان "ادو دينهاخ"، خلال حوار صحافي نقلته "سوكير نيوز الهولندية"، إلى خروجه الوشيك من ناديه الحالي، وقال: "أود اتخاذ خطوة نحو الأعلى والانضمام إلى فريق جديد، لكن إذا لم يكن هناك ناد يناسبني، سأظل في فريقي الحالي الذي ما يزال عقدي ساريا معه حتى صيف عام 2020".

وأضاف: "أعتقد أن أحد الأندية المحتلة للمراكز الثلاثة الأولى في الدوري (ايندهوفن، أجاكس، فاينورد) خيار مثير للاهتمام، كما يمكنني الاحتراف في الخارج كذلك".

وساهم لاعب خط الوسط المغربي في تسجيل خمسة عشر هدفا هذا الموسم، سجل 10 وصنع خمسة، ليخطف أنظار العديد من الأندية، ويرغب بدوره في اقتناص أحد العروض المغرية، وقال: "لم أختر دائما لغة المال خلال الأندية التي دافعت عن ألوانها في وقت سابق كما هو الشأن بالنسبة لفريقي الحالي، والآن، وبعد أن أصبحت في الثلاثين من عمري تقريبا، يجب أن أبدأ التفكير في الجانب المالي وأن أحصل على أجر أكبر".

من جهته، أبدى جيفري فان، مدير شؤون الكرة بالفريق، عدم ممانعته من رحيل الخياطي، هداف الفريق، وقال: "لا مانع لدينا من خروجه خلال الانتقالات الشتوية الحالية إن كان يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة، شريطة أن يكون العرض المقدم مقابل الاستفادة من خدماته ملائما لإمكاناته، رغم أنني أعتمد عليه لإكمال الموسم".

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