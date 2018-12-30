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كُتّاب وآراء
الرجاء يكافئ بوعميرة على التألق أمام الدراويش
علمت هسبريس من مصدر رجاوي أن محمد بوعميرة، حارس "النسور الخضراء"، سيظفر بفرصة لتجديد عقده الذي سينتهي عند متم الموسم الحالي.
وأضاف المصدر ذاته أن إدارة الرجاء توصلت إلى اتفاق نهائي مع الحارس بوعميرة، بطل مباراة الإسماعيلي المصري في مسابقة كأس زايد للأندية البطلة، من أجل تجديد عقده لثلاث سنوات إضافية.
وتلقى الحارس بعض العروض من أندية مغربية كانت ترغب في الاستفادة من خدماته خلال الانتقالات الحالية، لكن الطاقم التقني للرجاء أبدى تشبته بخدمات بوعميرة.
تشبث الرجاء تقوى بعد أن أسهم محمد بوعميرة في عبور النادي إلى دور ربع نهائي "كأس زايد" بفضل تصديه لركلتي ترجيح، أمام "دراويش مصر"، بعدما انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل دون أهداف.
وانضم بوعميرة، من مواليد 1989، إلى الرجاء في فترة الرئيس السابق سعيد حسبان، قادما من نادي شباب الريف الحسيمي، وسبق له أن وقف أمام مرمى شباب أطلس خنيفرة أيضا.