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كُتّاب وآراء
البنزرتي يريد كسب هداف تونسي بين صفوف الوداد
يبدو أن التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم، سئم العقم الهجومي الذي يعاني منه فريقه بداية الموسم الحالي بسبب إهداره العديد من الفرص السانحة للتهديف برعونة شديدة أمام شباك المنافسين، حيث بعد خوض الفريق لعشر جولات في مسابقة الدوري، يعتبر محمد أوناجم، مهاجم جناح، أبرز هدافي الحمر برصيد ثلاثة أهداف.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن البنزرتي يرغب في تقوية مركز المهاجم الصريح بضمه للدولي التونسي صابر خليفة، المهاجم السابق لنادي الكويت الكويتي، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية؛ ما يكشف بجلاء عدم اقتناعه بإمكانات وليام جيبور، مهاجم الفريق حاليا.
ويريد المدرب التونسي التعاقد مع مهاجم خبير، لديه حس تهديفي عال يخول له ترجمة الفرص التي يصنعها وسط الملعب وظهيرا الفريق إلى أهداف، لا سيما أن الفريق غادر مسابقة دوري الأبطال الإفريقية أمام وفاق سطيف الجزائري، كما خرج من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال وكأس العرش لعدم تسجيله للفرص التي أتيحت له.
وأضافت المصادر أن البنزرتي أشار على إدارة الوداد بالتعاقد مع حارس ليحل مكان ياسين الخروبي، المنتظر خروجه خلال "المركاتو الشتوي" بعدما فقد مركزه الأصلي لصالح التغناوتي، كما طالب بضم ظهير أيسر ليصبح فريقه مكتمل الصفوف؛ ما سيمكنه من القتال لتحقيق أهداف موسمه الجديد، ومن بينها التتويج بلقب الدوري الاحترافي ومسابقة دوري الأبطال الإفريقية.
وانطلقت المسيرة الكروية للمهاجم التونسي خليفة رفقة فريق الملعب القابسي، كما جاور كلا من النجم الساحلي التونسي والنادي الإفريقي، وخاض أربع تجارب احترافية مختلفة؛ أبرزها في فرنسا رفقة إفيان وأولمبيك مارسيليا، كما لعب لكل من أهلي بنغازي الليبي، والكويت الكويتي.