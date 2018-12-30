مليار سنتيم لخروج إسماعيل الحداد من نادي الوداد

أوعنا بلعيد

يرفض الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم السماح لثوابت الفريق بالخروج من أجل خوض تجارب احترافية جديدة خلال "الميركاتو الحالي"، مصرا على تحصين أهم لاعبيه والحيلولة دون طمع الأندية الأخرى في خدماتهم بغية الحفاظ على استقرار المجموعة وانسجامها.

ورغم موقف الإدارة التقنية لـ"الفريق الأحمر" فيما يخص انتقال لاعبيه المهمين، فإن فريق أُحُد السعودي ما زال ملحا على التعاقد مع اسماعيل الحديد، مهاجم الوداد، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتشبث الطاقم التقني بخدمات اللاعب الحداد، إلا أن مصدرا مطلعا كشف لهسبريس عن إمكانية خروج اللاعب من ناديه الحالي، لا سيما إذا توصلت الإدارة بعرض مالي يبلغ مليار سنتيم مقابل الاستفادة من خدماته.

وأضاف المصدر أن إدارة نادي أحد الراغبة في ضم اللاعب سبق أن قدمت عرضا بقيمة مالية في حدود 600 مليون سنتيم مقابل اقناع نظيرتها الودادية ببيع بطاقة لاعبها الحداد لينضم لزهير العروبي، الحارس السابق للفريق الأحمر.

ويعتبر الحداد من بين الأسماء التي تطالها انتقادات الجماهير الحمراء بسبب أدائه منذ بداية الموسم الحالي، حيث يرى اللاعب رقم "12" للوداد أن المهاجم المذكور لم يعد يقدم شيئا للفريق بقدر ما يساهم في تخريب بعض الهجمات بسبب طريقة لعبه وركضه الكثير بدون فائدة.