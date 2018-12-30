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الرئيسية | رياضة | مليار سنتيم لخروج إسماعيل الحداد من نادي الوداد

مليار سنتيم لخروج إسماعيل الحداد من نادي الوداد

مليار سنتيم لخروج إسماعيل الحداد من نادي الوداد
أوعنا بلعيد
السبت 22 دجنبر 2018 - 13:10

يرفض الطاقم التقني لفريق الوداد الرياضي لكرة القدم السماح لثوابت الفريق بالخروج من أجل خوض تجارب احترافية جديدة خلال "الميركاتو الحالي"، مصرا على تحصين أهم لاعبيه والحيلولة دون طمع الأندية الأخرى في خدماتهم بغية الحفاظ على استقرار المجموعة وانسجامها.

ورغم موقف الإدارة التقنية لـ"الفريق الأحمر" فيما يخص انتقال لاعبيه المهمين، فإن فريق أُحُد السعودي ما زال ملحا على التعاقد مع اسماعيل الحديد، مهاجم الوداد، خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتشبث الطاقم التقني بخدمات اللاعب الحداد، إلا أن مصدرا مطلعا كشف لهسبريس عن إمكانية خروج اللاعب من ناديه الحالي، لا سيما إذا توصلت الإدارة بعرض مالي يبلغ مليار سنتيم مقابل الاستفادة من خدماته.

وأضاف المصدر أن إدارة نادي أحد الراغبة في ضم اللاعب سبق أن قدمت عرضا بقيمة مالية في حدود 600 مليون سنتيم مقابل اقناع نظيرتها الودادية ببيع بطاقة لاعبها الحداد لينضم لزهير العروبي، الحارس السابق للفريق الأحمر.

ويعتبر الحداد من بين الأسماء التي تطالها انتقادات الجماهير الحمراء بسبب أدائه منذ بداية الموسم الحالي، حيث يرى اللاعب رقم "12" للوداد أن المهاجم المذكور لم يعد يقدم شيئا للفريق بقدر ما يساهم في تخريب بعض الهجمات بسبب طريقة لعبه وركضه الكثير بدون فائدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الأستاذ السبت 22 دجنبر 2018 - 13:44
الإحتراف في دول الخليج و بالأخص السعودية لا يجدي خيرا للاعب الشاب المغربي حيت سوف يقضي على طموحاته الكروية و المستقبلية لأن مليون سنتيم لا يسمن و لا يغني مقارنة بالمستقبل أو اللعب في دول أوروبية أو أسيوية. ففي السعودية هناك منافسة قوية من اللاعبين اللأجانب الوافدين من أمريكا اللاتينية و الدول العربية كمصر و تونس و غيرها. فالخبرة التي جناها السابقون بإستثناء البهجة الذي إحترف فب الهلال السعودي ثم النصر ثم الإتحاد السعودي فحقق معه الألقاب الأسطورية و جنى ما جناه من مال و بعدها رحل الى بلده الأصلي. لو أحترف في أوروربا لكان له شأن آخر في الحياة الكروية لكن حب المال يقضي أحيانا على الآمال. ينتهي المال و يبقى الحال على حاله
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