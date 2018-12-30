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الرئيسية | رياضة | "ريفر بليت" يحل بالمركز الثالث في "الموندياليتو"

"ريفر بليت" يحل بالمركز الثالث في "الموندياليتو"

"ريفر بليت" يحل بالمركز الثالث في "الموندياليتو"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 22 دجنبر 2018 - 16:48

انتزع فريق "ريفر بليت" المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليا في الإمارات، عقب فوزه على كاشيما انتلرز الياباني بنتيجة 4 ـ 0، اليوم السبت.

تقدم ريفر بليت بهدف سجله برونو زوكوليني، في الدقيقة 24، وأضاف غونزالو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 73، ثم سجل رافاييل سانتوس الهدف الثالث في الدقيقة 88 من ركلة جزاء، قبل أن يعود غونزالو لتوقيع الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحصل ريفر بليت على المركز الثالث بينما اكتفى كاشيما بالمركز الرابع في البطولة، ويسدل الستار على منافسات "الموندياليتو"، في وقت لاحق من اليوم، عندما يلتقي العين الإماراتي مع ريال مدريد في مباراة النهاية.

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