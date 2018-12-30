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الرئيسية | رياضة | الرجاء يستمر في "الكاف" رغم خسارته بالغابون

الرجاء يستمر في "الكاف" رغم خسارته بالغابون

الرجاء يستمر في "الكاف" رغم خسارته بالغابون
هسبريس من الرباط
السبت 22 دجنبر 2018 - 17:40

ضمن نادي الرجاء الرياضي مروره إلى الدور الموالي في كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والدفاع عن لقبه القاري، رغم انهزامه أمام نادي سيركل الغابوني، اليوم السبت.

وعرفت النتيجة النهائية للقاء الإياب هزيمة الرجاء بـ1ـ0، لكن الفريق البيضاوي استفاد من تفوقه في مواجهة الذهاب، بمدينة الدار البيضاء، بنتيجة 5-0 للعبور إلى دور ما قبل المجموعات بـ"كأس الكاف".

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