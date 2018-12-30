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كُتّاب وآراء
الوداد يفلت من فخ نادي "جراف" في عصبة الأبطال
استطاع نادي الوداد الرياضي لكرة القدم العودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات ضمن مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، اليوم السبت من العاصمة السنغالية دكار، رغم خسارته بثلاثة أهداف لواحد، في مباراة إياب الدور الإقصائي الثاني، أمام نظيره "جراف" السنغالي.
واستفاد الوداديون من نتيجة مباراة الذهاب، في الدار البيضاء، وخروجه متفوقا بهدفين نظيفين، على أرضية ميدانه وأمام جمهوره، ليكمل التباري في دور المجموعات بـ"تشامبيانزليغ" الإفريقية؛ بناء على مجموع حصة المبارتين وتسجيل هدف خارج الديار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
ماحدو معا الوداد..الفقصة ..الفقصة..الفقصة.
عنداك تا هو يقولو لينا..كايسوى..40 مليار !!؟؟؟