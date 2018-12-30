الوداد يفلت من فخ نادي "جراف" في عصبة الأبطال

هسبريس من الرباط

استطاع نادي الوداد الرياضي لكرة القدم العودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات ضمن مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، اليوم السبت من العاصمة السنغالية دكار، رغم خسارته بثلاثة أهداف لواحد، في مباراة إياب الدور الإقصائي الثاني، أمام نظيره "جراف" السنغالي.

واستفاد الوداديون من نتيجة مباراة الذهاب، في الدار البيضاء، وخروجه متفوقا بهدفين نظيفين، على أرضية ميدانه وأمام جمهوره، ليكمل التباري في دور المجموعات بـ"تشامبيانزليغ" الإفريقية؛ بناء على مجموع حصة المبارتين وتسجيل هدف خارج الديار.