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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | الوداد يفلت من فخ نادي "جراف" في عصبة الأبطال

الوداد يفلت من فخ نادي "جراف" في عصبة الأبطال

الوداد يفلت من فخ نادي "جراف" في عصبة الأبطال
هسبريس من الرباط
السبت 22 دجنبر 2018 - 20:20

استطاع نادي الوداد الرياضي لكرة القدم العودة ببطاقة التأهل إلى دور المجموعات ضمن مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، اليوم السبت من العاصمة السنغالية دكار، رغم خسارته بثلاثة أهداف لواحد، في مباراة إياب الدور الإقصائي الثاني، أمام نظيره "جراف" السنغالي.

واستفاد الوداديون من نتيجة مباراة الذهاب، في الدار البيضاء، وخروجه متفوقا بهدفين نظيفين، على أرضية ميدانه وأمام جمهوره، ليكمل التباري في دور المجموعات بـ"تشامبيانزليغ" الإفريقية؛ بناء على مجموع حصة المبارتين وتسجيل هدف خارج الديار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - نقطة السبت 22 دجنبر 2018 - 20:31
فريق من عجين واذاء مخزي للوداد
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16
2 - كوايري سابق السبت 22 دجنبر 2018 - 20:35
الفرق المغربية والمقابلات خارج البلاد تبقى ظاهرة فريدة، في عقر الدار يلعبون بكل مهارة ويفوزون بأرقام كبيرة ولكن عندما يخرجون الى نفس الخصم ينسون كيف تلعب كرة القدم تماما. اتعلم هذه الأندية ان المقابلات خارج الوطن تتطلب استعدادات خاصة وخصوصا ذهنيا ونفسانيا؟
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24
3 - حسني أكاديري السبت 22 دجنبر 2018 - 20:43
مبروك التأهل للوداد والرجاء وبركان وعقبال الحسنية وطنجة. .وديما مغرب من طنجة العالية إلى الكويرة العزيزة ❤
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17
4 - salah eddine السبت 22 دجنبر 2018 - 20:43
Hamdollah Qualifié
#عاش_الوداد❤
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3
5 - اهاه السبت 22 دجنبر 2018 - 20:45
يجب الإجتهاد أكثر إذا رغبت الذهاب بعيدا في البطولة على لعموم مبروك للواد وأتمنى لها حظ موفق بل وضفر بالكأس لما لا مادامت تشرف الراية الوطنية في المسابقة وديما خضراااااااا
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5
6 - حسن السبت 22 دجنبر 2018 - 20:56
هاد المستوى مكيبشر بالخير حذاري من الفرق القوية في دور المجموعات
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4
7 - سعيد الالفة السبت 22 دجنبر 2018 - 20:59
اتساءل مرة اخرى عن المعيار ..او سبب واحد يجعل الناهيري يحمل قميص الوداد..والادهى و امر ان الناهيري تلقاه وراء كل ضربة خطأ و حينما يقدفها يقدفها بطريق " الريكبي "..كيف للاعب محترف " ياحسرة " محترف على الورق..اما في الملعب..فحدث ولا حرج "طرطيق المرارة"..السكر..لغدايد..الفقصة..الطانصيو..الملح..لهوايش..الانسان يضرب راسو مع الحايط..الغدة الدرقية..لكواطر ..
ماحدو معا الوداد..الفقصة ..الفقصة..الفقصة.
عنداك تا هو يقولو لينا..كايسوى..40 مليار !!؟؟؟
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4
8 - ريفي2 السبت 22 دجنبر 2018 - 21:00
فريق لن يذهب بعيدا في هذه البطولة. ابهؤلاء اللاعبين يمكن أن نتأهل لكأس العالم وافريقيا؟ هل هؤلاء اللاعبين احسن من المحترفين؟ بطولة ضعيفة الفرق بين صاحب الصف الاول والصف الاخير يدل وبالملموس التخبط الذي تتخبط فيه كل الفرق.
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3
9 - متسائل السبت 22 دجنبر 2018 - 21:01
الوداد فريق ضعيف خاص تغييرات جدرية لاعبين بدون نفس ولا هدف او رغبة فرق كبير بين وداد طوشاك و عموتة ووداد. اليوم شحال من لعاب خاصو ايغادر الوداد
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5
10 - العباسي الجزاءيري السبت 22 دجنبر 2018 - 21:02
تبقى الرجاء و ما ادراك بالرجاء اما الوداد بعد ذهاب بن شرقي و دخول وليام جبور لا تساوي شيء
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