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الرئيسية | رياضة | اللاعب الكرواتي مودريتش: عشت سنة لا تُنسى

اللاعب الكرواتي مودريتش: عشت سنة لا تُنسى

اللاعب الكرواتي مودريتش: عشت سنة لا تُنسى
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 23 دجنبر 2018 - 04:39

أعرب الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الغامرة بالتتويج بلقب مونديال الأندية، ليسدل بذلك الستار على 2018 باعتباره "عام الأحلام" بالنسبة له.

وقال مودريتش في تصريحات لقناة الريال: "هذا العام لا ينسى بالنسبة لي، لقد كان عاما متكاملا بالفوز بدوري الأبطال، والمونديال الرائع مع كرواتيا، بالإضافة للعديد من الجوائز، والآن لقب جديد مع ريال مدريد. إنه عام الأحلام بالنسبة لي، وسيظل خالدا في ذاكرتي للأبد. لا يمكنني طلب المزيد".

وهيمن صاحب الـ33 عاما على الجوائز الفردية لهذا العام بعد أن توج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، و"الأفضل" من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، ثم الكرة الذهبية من مجلة "فرانس فوتبول". كما أبرز مودريتش الأهمية البالغة للقب مونديال الأندية، الثالث تواليا للميرينغي، والذي كان الفريق يرغب في "إنهاء العام بالتتويج به ليكون خير ختام".

وأعرب صاحب القميص رقم '10' عن سعادته بتسجيل هدفه الأول هذا الموسم مع الريال في مباراة بحجم نهائي مونديال الأندية. وقال في هذا الصدد: "أحب المشاركة في هذه البطولة. في النسخة الماضية سنحت لي فرصتان للتسجيل ولكن لم استطع، وهذه المرة سجلت الهدف الأول. أنا سعيد بتسجيل أول أهداف الموسم بالنسبة لي. أتمنى تسجيل المزيد في المستقبل. الفوز بهذا اللقب كان مهما بالنسبة للفريق، وسيمنحنا ثقة كبيرة".

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