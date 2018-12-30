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كُتّاب وآراء
المغرب "يرفض" دخول طائرة تقل جماهير جزائرية
يخوض فريق شبيبة الساورة الجزائري لكرة القدم مباراته القوية، التي تجمعه اليوم الأحد بمضيفه اتحاد طنجة برسم إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، من دون جماهيره؛ بعد رفض السلطات المغربية السماح للطائرة التي كانت ستقل أنصار النادي الجزائري بالدخول إلى الديار المغربية.
ورفضت السلطات المغربية السماح بدخول الطائرة الجزائرية التي كانت ستقل مناصري شبيبة الساورة في اتجاه مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء وبعدها إلى مدينة طنجة لمؤازرة الفريق أمام فارس البوغاز في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.
وأعلن مسؤولو الفريق الجزائري، عبر بيان رسمي، أن وزارة الخارجية المغربية رفضت السماح بدخول الطائرة التي كانت ستقل جمهور النادي الراغب في مؤازرة الفريق أمام منافسه اتحاد طنجة، موضحا: "على الرغم من قيام الخطوط الجوية الجزائرية بجميع الإجراءات القانونية وحصولها على تصريح من طرف وزارة النقل المغربية. وكانت جميع الأمور حسنة جدا إلى غاية الساعة 14:30، تتدخل وزارة الخارجية المغربية وترفض دخول الطائرة الأجواء المغربية".
وكانت إدارة الفريق الجزائري قد أشعرت أنصار الشبيبة المعنيين بالتنقل إلى المغرب (الدار البيضاء ) بالحضور إلى مطار بشار على أقصى تقدير في الساعة السابعة مساء من أجل السفر، قبل أن يتم منع طائرتهم من القدوم إلى المغرب.
وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت بدورها منح تصريح لطائرة تابعة لشركة العربية للطيران قصد الهبوط بمطار بشار الجزائري، حيث كان من المنتظر أن تقل 171 من الجماهير الطنجاوية لمؤازرة الفريق الأسبوع الماضي خلال اللقاء الذي عرف هزيمة فارس البوغاز بهدفين دون رد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (51)
والبادئ اظلم.. .
والبادئ اظلم.. .
شركة الخطوط الجوية الجزائرية هي شركة حكومية لها كافة التراخيص المضمونة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين ومنعها من الهبوط تصعيد خطير وانتهاك لرمز من رموز الدولة..
فبعد الاعتداء الارهابي على القنصلية الجزائرية 2013 وتدنيس العلم والحكم بشهرين سجن غير نافذ للارهابي منفذ الاعتداء فيما يعد دعما صريحا للارهاب ها هي حادثة أخرى تأتي لتضع السلطات الجزائرية أمام أسئلة الردّ القوي.
تحية لوزارة الخارجية لأن السلطات الجزائرية هي أول من منع دخول الجماهير الطانجاوية إلى أراضيها دون سبب رغم استيفاء جميع الإجراءات القانونية .
تقولُ الحكمة :
( مُقابلة الشّرّ بالشر ، إضافةُ شرٍّ إلى شر )
في المقابلة الاولى ، لم تتقدم الخطوط المغربية بالتصاريح اللازمة للدخول إلى بشار
فكان الرفض الطبيعي ، و هذه المرة شبيبة الساورة تقدمت بالاجراءاات القانونية التي سمحت لها بالدخول ، لكن في آخر لحظة تتدخل وزارة الخارجية ( بحجمها الكبير ) و ترفض الدخول رغم التصاريح الرسمية !!!؟
أليست وزارة الخارجية وزارة صبيانية عكس الجزائر التي لا يعنيها أبدا مُقابلة تافهة لا تسمن و لا تُغني من جوع
كم انتِ كبيرة يا جزائر
لاسباب امنية مع اقتراب راس السنة وخاصة مدينة طنجة لانها تعرف نوعا من الحياة الهادئة والجميلة
لانريد ارهاب اوتخريب او مشاكل اللهم خليونا خوت كل واحد اتفرج فالتلفاز احسن لاننا مااااااااازلنا غير موهلين لدالك وخاصة البعض من الشعب الجزائري الشقيق وكدالك البعض منا
وماذا تريدون ان يفعل المغرب ؟ لقد وصل السيل الزبى، وللصبر حدود، لو لم يقم بهذا العمل المعروف لدى الجميع بالمعاملة بالمثل لقال الأعداء قبل الأصدقاء ان حكومة المغرب ضعيفة وهي ليست كذلك،
فهذا امر معمول به ولا ضرر في ذلك بحيث الباديء اظلم.
والسلام.
لماذا تصرفوا في مبارة الذهاب بتلك الطريقة؟