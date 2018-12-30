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الرئيسية | رياضة | المغرب "يرفض" دخول طائرة تقل جماهير جزائرية

المغرب "يرفض" دخول طائرة تقل جماهير جزائرية

المغرب "يرفض" دخول طائرة تقل جماهير جزائرية
أوعنا بلعيد
الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:35

يخوض فريق شبيبة الساورة الجزائري لكرة القدم مباراته القوية، التي تجمعه اليوم الأحد بمضيفه اتحاد طنجة برسم إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، من دون جماهيره؛ بعد رفض السلطات المغربية السماح للطائرة التي كانت ستقل أنصار النادي الجزائري بالدخول إلى الديار المغربية.

ورفضت السلطات المغربية السماح بدخول الطائرة الجزائرية التي كانت ستقل مناصري شبيبة الساورة في اتجاه مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء وبعدها إلى مدينة طنجة لمؤازرة الفريق أمام فارس البوغاز في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

وأعلن مسؤولو الفريق الجزائري، عبر بيان رسمي، أن وزارة الخارجية المغربية رفضت السماح بدخول الطائرة التي كانت ستقل جمهور النادي الراغب في مؤازرة الفريق أمام منافسه اتحاد طنجة، موضحا: "على الرغم من قيام الخطوط الجوية الجزائرية بجميع الإجراءات القانونية وحصولها على تصريح من طرف وزارة النقل المغربية. وكانت جميع الأمور حسنة جدا إلى غاية الساعة 14:30، تتدخل وزارة الخارجية المغربية وترفض دخول الطائرة الأجواء المغربية".

وكانت إدارة الفريق الجزائري قد أشعرت أنصار الشبيبة المعنيين بالتنقل إلى المغرب (الدار البيضاء ) بالحضور إلى مطار بشار على أقصى تقدير في الساعة السابعة مساء من أجل السفر، قبل أن يتم منع طائرتهم من القدوم إلى المغرب.

وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت بدورها منح تصريح لطائرة تابعة لشركة العربية للطيران قصد الهبوط بمطار بشار الجزائري، حيث كان من المنتظر أن تقل 171 من الجماهير الطنجاوية لمؤازرة الفريق الأسبوع الماضي خلال اللقاء الذي عرف هزيمة فارس البوغاز بهدفين دون رد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - عبد المنعم الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:43
وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت بدورها منح تصريح لطائرة تابعة لشركة العربية للطيران قصد الهبوط بمطار بشار الجزائري، حيث كان من المنتظر أن تقل 171 من الجماهير الطنجاوية لمؤازرة الفريق الأسبوع الماضي خلال اللقاء الذي عرف هزيمة فارس البوغاز بهدفين دون رد.
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4
2 - العدل الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:45
السن بالسن و العين بالعين و البادي أظلم
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3
3 - نورالدين السويد الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:47
كما تدين تدان، الجزائر هي التي بدأت والآن يجب عليها أن تقبل بالأمر الواقع.
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3
4 - abderrahim tanjawi الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:48
المعاملة بالمثل صحيح لكن اذا كان السياسة لها كلمتها فالشعب يبقى دائما خاوا خاوا تحية مغربية للشعب الجزائري الشقيق
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1
5 - منطقي الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:48
العين بالعين و السن بالسن و البادئ اظلم!!! منعتونا في البداية و الآن ها هو الرد!!
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6 - مول الحانوت الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:49
العين بالعين والسن بالسن
والبادئ اظلم.. .
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3
7 - مول الحانوت الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:49
العين بالعين والسن بالسن
والبادئ اظلم.. .
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2
8 - مغربي الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:50
السن بالسن و البادئ اضلم .
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9 - لحسن الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:51
مزيان.المعاملة بالمثل كما يفعلون.
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10 - مهاجر سپانيش الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:52
العين بالعين والسن بالسن و البادئ اظلم
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2
11 - رشيد الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:52
ما فيها حتى حاجة.. مبدأ التعامل بالمثل !
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12 - bochaib الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:52
المعاملة بالمثل و البادئ اظلم لو سمحت للجمهور المغربي الحضور إلى المقابلة السابقة لرحب بهم على الفور و سوف نسمع من الأبواق الإعلامية الجزائرية التضليل ثم التضليل و زيييييد
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13 - بشار الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:52
شركة العربية للطيران هي شركة غير حكومية ولا تحوز على تصريح من وزارة النقل الجزائرية ولم تكن تملك أصلا ترخيص استثنائي للهبوط بمطار بشار..
شركة الخطوط الجوية الجزائرية هي شركة حكومية لها كافة التراخيص المضمونة باتفاقية النقل الجوي بين البلدين ومنعها من الهبوط تصعيد خطير وانتهاك لرمز من رموز الدولة..
فبعد الاعتداء الارهابي على القنصلية الجزائرية 2013 وتدنيس العلم والحكم بشهرين سجن غير نافذ للارهابي منفذ الاعتداء فيما يعد دعما صريحا للارهاب ها هي حادثة أخرى تأتي لتضع السلطات الجزائرية أمام أسئلة الردّ القوي.
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-1
14 - rahim الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:52
برافو وزارة الخارجية...السن بالسن والبادئ اظلم....نتمنى للفريق الطنجي المرور للدور المقبل
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15 - كمال أبو حمزة الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:53
العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم
تحية لوزارة الخارجية لأن السلطات الجزائرية هي أول من منع دخول الجماهير الطانجاوية إلى أراضيها دون سبب رغم استيفاء جميع الإجراءات القانونية .
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16 - simo soussi الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:53
فهاد البلان حسيت باللي عندنا وزارة خارجية ديال بصح . العين بالعين . برافو ليكوم . و نتمنى مزيد من القرارات الصارمة في حق اعداء الوطن
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17 - سعيد من الريف الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:53
الدبلوماسية المغربية في تقدم واضح وهذا ما يسمى بالمعاملة بالمثل. تحياتي.
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18 - الطنجاوي الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:53
حتى السلطات الجزائرية منعت طائرة مغربية كانت من المحتمل أن تحط بمطار بشار وتحمل 171 مشجع طنجاوي. ....ادن لا داعي للبكاء على الأطلال ....البادى اضلم. ...إعلام الجزائر دائما هكدا ....ضربني وبكا سبقني وشكا....كنا سنرحب لإخواننا الجزائر ونحطهم فوق روسنا. ...أكن سلطاتهم هي من بدأت العيب. ...ومرحبا بكم في أي وقت...لكن كلام الحق يجب أن يقال
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19 - المغربي الحر الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:53
الجزائر ايضا رفضت دخول طائرة جماهير اتحاد طنجة إلى بشار و المغرب رض بالمثل ليس هناك مشكل.
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20 - مرزوقي عبد الحكيم الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:55
لا حول و لا قوة إلاّ بالله
تقولُ الحكمة :
( مُقابلة الشّرّ بالشر ، إضافةُ شرٍّ إلى شر )
في المقابلة الاولى ، لم تتقدم الخطوط المغربية بالتصاريح اللازمة للدخول إلى بشار
فكان الرفض الطبيعي ، و هذه المرة شبيبة الساورة تقدمت بالاجراءاات القانونية التي سمحت لها بالدخول ، لكن في آخر لحظة تتدخل وزارة الخارجية ( بحجمها الكبير ) و ترفض الدخول رغم التصاريح الرسمية !!!؟
أليست وزارة الخارجية وزارة صبيانية عكس الجزائر التي لا يعنيها أبدا مُقابلة تافهة لا تسمن و لا تُغني من جوع
كم انتِ كبيرة يا جزائر
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21 - ولد زايو الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:56
أنتم رفضتم في الاول قدوم طائرة الجماهير المغربية ونحن الآن نتعامل معكم بالمثل. واقول هنا لنا ولكم جميعا الله يجمع الشمل بين الإخوة شيئ محزن ولكن هذا هو حال الأمة المريضة.
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22 - عبدو الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:56
وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت بدورها منح تصريح لطائرة تابعة لشركة العربية للطيران قصد الهبوط بمطار بشار الجزائري، حيث كان من المنتظر أن تقل 171 من الجماهير الطنجاوية لمؤازرة الفريق الأسبوع الماضي خلال اللقاء الذي عرف هزيمة فارس البوغاز بهدفين دون رد.
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23 - اوشيم الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:56
العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم، خطوة جريئة تحسب للسلطات المغربية
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24 - hicham الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:57
المعاملة بالمثل برافو.... هم رفضوا أنصار الفريق الطنجاوي، ويريدون الحضور بجماريهم والسيبة هاذي...
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25 - رأي الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:57
العين بالعين و.... يرفضون دخول المغاربة إلى الجزائر و يريدون دخول الجزائريين إلى المغرب !!! كاينة السيبة ؟ ؟ ؟ المغرب له حرمته و يجب احترامها . انتهى الكلام .
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26 - jawad الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:58
البادي أظلم و على الجمهور الجزائري أن يلوم سلطاتهم التي تريد أن تستفز المغرب بأي ثمن
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27 - حدو الكابران الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:58
يجب توضيح الاسباب للشعبين لان هذه القرارات ليست في صالح اي من الدولتين والشعبان الشقيقان قد ضاقا ذرعا بهذه الق ارات العشوائية
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28 - Youness nono الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:59
واخا أنا ضد الفثنة ولاكن هادي عجبتني أول مرة المغرب كضرب بالمثل ومكيخافش
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29 - simo الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:59
مرحبا بالشعب الجزائري الشقيق في بلدهم الثاني المغرب في أي وقت. لكن المعاملة بالمثل واجب. مادامت السلطات الجزائرية هي التي رفضت تنقل الجماهير المغربية إلى بشار فما على السلطات المغربية إلا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. ليس ضدا في الشعب الجزائري بل رضا على قرار سلطاتهم.
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30 - abouama الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:59
الخير بالخير و البادء أكرم والشر بالشر و البادء اظلم ..لكن الى متى ؟.
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31 - sadaam الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:59
نعم قرار صائب
لاسباب امنية مع اقتراب راس السنة وخاصة مدينة طنجة لانها تعرف نوعا من الحياة الهادئة والجميلة
لانريد ارهاب اوتخريب او مشاكل اللهم خليونا خوت كل واحد اتفرج فالتلفاز احسن لاننا مااااااااازلنا غير موهلين لدالك وخاصة البعض من الشعب الجزائري الشقيق وكدالك البعض منا
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32 - وجدة المغرب الشرقي الأحد 23 دجنبر 2018 - 11:59
عادي معاملة بالمثل فين المشكل...
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33 - الريف الشامخ الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:00
رد كان منتظر من المغرب بعدما رفضت الجزائر استقبال الجماهير الطنجاوية، طبعا حبذا لو ابعدنا الرياضة عن السياسة ولكن لابد من المغرب ان يرد على السلطات الجزائرية وشكرا لوزارة الخارجية.
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34 - غلااط الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:00
ماشي معقوول هادشي. الا كانو دزاير منعو الجمهور الطنجاوي بدون مبرر مانهبطوش لداك المستوى و نتاقمو زعما. عادي راه الوزارة الخارجية ديال الهواة. بالعكس بالحق والقانون غادي توجه صورة إيجابية و درس ماشي غير للجزاير و لكن للعالم
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35 - أنتم الأوائل الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:00
اين يوجد المشكل ؟ هم الأوائل الدين منعو طائرة مغربية في الأسبوع الماضي كان عليها جمهور المغربي هدا أمر طبيعي جدا حلال عليكم وا حرام علينا يجب أن تعاملوا بي المثل بل ليس شعب الجزائري بل الحكومة الجزائرية الفاسدة وأعمالها مثل الأطفال صغار
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36 - فيفي الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:01
واخيرا درتو النفس.. هاديك الحكومة ممعاهاش السياسة خسها غير دريكيت
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37 - said الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:01
meme si ce genre de comportements enfantin est regrettable entre 2 pays voisins, il faut tout de meme noter le serieux , la bonne education du maroc et le professionalisme de sa presse qui n'avait pas voulu amplifier le refus pour l'avion marocain allant jusqu'au ne meme pas parler de l'argument, a la diffèrence des algeriens comme toujours ou l'information est a la une des quotidiens, des reseaux sociaux...avec tant de conneries comme interpretations et commentaires steriles..sans meme pas un mot sur ce qui s'est passè pour l'avion d'al arabiya avant bien sur, elle est là toute la diffèrence de mentalitè et de style
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38 - Rachid الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:01
المعاملة بالمثل هكدا يجب التعامل مع الجارة الحقودة ليس في الرياضة فقط بل في كل المجالات حتى يرضخو لامر الواقع وياتونا مستصغرين طالبين العفو والمغفرة
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39 - med الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:02
السن بالسن و العين بالعين و البادي أظلم
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40 - مغربي حر الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:02
كما تدين تدااااان إشربوووو من نفس الكأس
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41 - النظام الجزائري المتطرف الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:03
إجراء قوي قامت به الخارجية المغربية ضد طائرة جزائرية التي تقل جماهير شبيبة الساورة في مبارة الذهاب سلطات النظام الجزائري لم تسمح لطائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية كانت تقل جماهير اتحاد طنجة من الهبوط في إحدى مطارات الجزائر الرد بالمثل
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42 - قيس الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:03
لا رد بالمثل و لا هم يحزنون. المشكل في السلطات المغربية . كيف يعقل أن ترسل مشجعين في طائرات غير معتمدة اصلا في الجزائر. الجزائر رفضت هبوط الطائرة لأنها غير معتمدة. و لكي تعتمد طائرة أو خطوط ماء لابد أن تكون يومية أو أسبوعية أو شهرية. السؤال المطروح لماذا لم يأتي مشجعوا طنجة في الخطوط الملكية الي هي خطوط معتمدة في الجزائر. اما الجزائر فهم جاءوا في الخطوط الجزائرية و لو اتوا في خطوط الحسيلي مثلا لكان من حق المغرب الرفض . هذا كما عودنا المخزن يقوم بأعمال صبيانية و فير دبلوماسية لهذا لا نتعجب من أن المغرب له مشاكل مع معظم دول الجوار و العالم . انا الجزائر فليس لها ولا مشكل من غير المغرب
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43 - علي ناصر الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:03
يقول الشاعر العربي المعروف : الخير بالخير والبادي اكرم، والشر بالشر والبادي اظلم.
وماذا تريدون ان يفعل المغرب ؟ لقد وصل السيل الزبى، وللصبر حدود، لو لم يقم بهذا العمل المعروف لدى الجميع بالمعاملة بالمثل لقال الأعداء قبل الأصدقاء ان حكومة المغرب ضعيفة وهي ليست كذلك،
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44 - عبد الرحمان الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:04
المعاملة بالمثل لا غير .هوما لي بداو
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45 - رد الاعتبار الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:04
عاااادي جدااا, كيفما تدين تدان.والبادئ أظلم.
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46 - Karim الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:04
كنت ساوبخ السلطات المغربية على هذا المنع الغير المبرر، لاكنني اكتشفت في اخر فقرة من المقال ان الامر لا يتعدى كونه معاملة بالمثل (tit for tat).
فهذا امر معمول به ولا ضرر في ذلك بحيث الباديء اظلم.
والسلام.
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47 - ملحوظه الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:05
السن بالسن و العين بالعين و البادئ أظلم
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48 - Dave الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:07
Bravo le Maroc, pour une fois on se comporte comme les USA
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49 - kopiko الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:08
البادئ اظلم.في اخر المطاف تبقى مقابلة في كرة القدم.
لماذا تصرفوا في مبارة الذهاب بتلك الطريقة؟
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50 - م.الحجباوي الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:09
خاوة خاوة وعلاش لعداوة ... السن بالسن و البادي أظلم ... فهم تسطى ... الله يسمح ليكم ... المغلوب على امره موحال يسمح ليكم ...
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51 - hmou الأحد 23 دجنبر 2018 - 12:09
إيوا حققنا الاتحاد المغاربي بــــــــــــكــــــــــــــــري !!!!!!!!!!!!!!!!
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