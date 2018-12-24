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كُتّاب وآراء
البرمجة تؤجل مباراة الرجاء والدفاع الجديدي
علمت هسبريس أن لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية لكرة القدم قررت تأجيل قمة الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المغربي الاحترافي بين فريق الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديدي إلى الثالث من فبراير المقبل.
واضطرت اللجنة المذكورة إلى تأجيل المباراة، التي كان مقررا لها أن تجرى يوم السادس من شهر يناير من العام الجديد، إلى يوم الثالث من فبراير المقبل لالتزام الرجاء الرياضي بخوض مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية إضافة إلى كثرة المباريات المؤجلة للنسور الخضر.
وكانت لجنة البرمجة ترغب في إنهاء شطر الذهاب بجميع مبارياته المؤجلة يوم السادس من يناير المقبل، حتى تتفرغ لخوض مباريات الإياب بالشطر الثاني من البطولة الاحترافية؛ وهو ما سيتعذر عليها حاليا، وستضطر إلى تأجيل نهاية الذهاب إلى فبراير المقبل.
وسيجري الرجاء عدة مباريات في وقت وجيز بسبب رزنامته المزدحمة عقب تأجيل بعض مبارياته، ومشاركته كذلك على أكثر من واجهة محليا وقاريا، وتعمل الجامعة على إجراء كل مواجهات الشطر الأول؛ وهو ما سيخول لها منح فترة راحة قصيرة للأندية الوطنية، قبل الشروع في خوض لقاءات الشطر الثاني بالدوري الاحترافي.