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كُتّاب وآراء
اتحاد الكرة السعودي يعاقب أمرابط بغرامة مالية
قرّرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم معاقبة الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق النصر، بغرامة مالية بسبب غيابه عن مقابلة إعلامية عقب نهاية المواجهة التي جمعت ناديه بنظيره الاتحاد ضمن مسابقة الدوري الاحترافي.
وقضت اللجنة سالفة الذكر بمعاقبة نور الدين مرابط وإبراهيم غالب، لاعبي النصر، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل واحد منهما. ويأتي القرار لامتناعهما عن الحضور إلى منطقة المقابلات الإعلامية عقب مباراة فريقهما مع الاتحاد، برسم الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ووقعت اللجنة ذاتها عقوبات مشددة على نادي النصر واثنين من مسؤوليه، بعد أن أرسلت خطابا إلى النادي يتضمن عدة أسئلة حول ظهور عبد الله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم النادي، في إحدى القنوات التلفزيونية وإظهار مستند يخص احتجاج النصر ضد علي النمر وأحمد عبده لاعبي الوحدة، اتضح فيما بعد أنه مستند مزور.
وتقرر حرمان عبد الله بن زنان من كل نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال؛ فيما تم إلزام فريق النصر بدفع غرامة مالية قدرها 600 ألف ريال، ومعاقبة محمد المسبل، أمين عام النادي، بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر.