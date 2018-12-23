24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3116:0518:2719:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المستشفى الميداني العسكري المغربي يخفف آلام الفلسطنيين في غزة (5.00)

  2. الهشاشة تضع العصيّ في عجلات تنمية جماعة بني خلوڭ بسطات (5.00)

  3. وزير خارجية إسبانيا: "مائوية أنوال" فرصة لجبر ضرر منطقة الريف (5.00)

  4. الرئيس ماكرون يزور تشاد لتفقّد الجيش الفرنسي (5.00)

  5. محكمة يابانية تمدد حبس كارلوس غصن 10 أيام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | اتحاد الكرة السعودي يعاقب أمرابط بغرامة مالية

اتحاد الكرة السعودي يعاقب أمرابط بغرامة مالية

اتحاد الكرة السعودي يعاقب أمرابط بغرامة مالية
أوعنا بلعيد
الأحد 23 دجنبر 2018 - 23:59

قرّرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم معاقبة الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب فريق النصر، بغرامة مالية بسبب غيابه عن مقابلة إعلامية عقب نهاية المواجهة التي جمعت ناديه بنظيره الاتحاد ضمن مسابقة الدوري الاحترافي.

وقضت اللجنة سالفة الذكر بمعاقبة نور الدين مرابط وإبراهيم غالب، لاعبي النصر، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لكل واحد منهما. ويأتي القرار لامتناعهما عن الحضور إلى منطقة المقابلات الإعلامية عقب مباراة فريقهما مع الاتحاد، برسم الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقعت اللجنة ذاتها عقوبات مشددة على نادي النصر واثنين من مسؤوليه، بعد أن أرسلت خطابا إلى النادي يتضمن عدة أسئلة حول ظهور عبد الله بن زنان، المتحدث الرسمي باسم النادي، في إحدى القنوات التلفزيونية وإظهار مستند يخص احتجاج النصر ضد علي النمر وأحمد عبده لاعبي الوحدة، اتضح فيما بعد أنه مستند مزور.

وتقرر حرمان عبد الله بن زنان من كل نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال؛ فيما تم إلزام فريق النصر بدفع غرامة مالية قدرها 600 ألف ريال، ومعاقبة محمد المسبل، أمين عام النادي، بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.