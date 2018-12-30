ملايين تغري لاعبي طنجة لإقصاء الساورة الجزائري

أوعنا بلعيد

يحتضن المركب الرياضي بمدينة طنجة، اليوم الأحد، مباراة قوية ومصيرية بين اتحاد طنجة وضيفه شبيبة الساورة الجزائري، برسم إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، بعد نهاية لقاء الذهاب بفوز الفريق الجزائري بهدفين دون رد.

ويحتاج طنجة، المتوج بلقب الدوري المغربي الاحترافي عن الموسم المنصرم وممثل الكرة الوطنية في دوري الأبطال رفقة الوداد الرياضي، إلى ريمونتادا تاريخية وتسجيل ثلاثة أهداف دون أن تتلقى شباكه أي هدف من أجل حجز بطاقة التأهل لأول مرة في تاريخه إلى دور المجموعات.

ومن أجل رفع معنويات لاعبي الفريق وتحفيزهم على تقديم كل ما في جعبتهم، وعد عبد الحميد أبرشان، رئيس نادي اتحاد طنجة، اللاعبين بمنحة تقدر بـ50 ألف درهم في حال تأهلهم إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا على حساب شباب الساورة الجزائري. كما أكد أن المنحة ستسلم يوم غد الاثنين صباحا.

وخاض لاعبو فارس البوغاز مرانهم الأخير يوم أمس السبت، تأهبا لخوض المباراة القوية أمام المنافس الجزائري الذي قطع شوطا مهما نحو التأهل بعد فوزه ذهابا بهدفين نظيفين، خلال لقاء شهد تقديم ممثل الكرة المغربية لأداء ضعيف وهزيل أدخل الشك في نفوس مشجعيه؛ وهو ما سيحاول التونسي أحمد العجلاني، مدرب الفريق، تفاديه في لقاء اليوم.

وتؤمن مكونات الفريق الطنجاوي على تحقيق الريمونتادا والعودة في النتيجة وتذويب فارق الهدفين، حيث دعت الجماهير إلى مساندة الفريق بكثرة والقدوم إلى المركب الرياضي بطنجة لتقف بجانب المجموعة في مواجهتها القوية والتي تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل حجز بطاقة العبور وتحقيق الهدف المنشود ومحو آثار هزيمة الذهاب والأداء الشاحب والهزيل الذي بصم عليه فارس البوغاز.

وعيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقما تحكيميا غينيا لقيادة المباراة بإسناد مهمة الحكم الرئيسي إلى أحمد توري؛ فيما جرى تعيين سيدكي سيدبي كمساعده الأول وابدولاي سيدبي كمساعد ثان، بينما أسندت مهمة الحكم الرابع إلى طويل كمارا.