المغرب يسمح لطائرة "جمهور الجزائر" بدخول المغرب

هسبريس من الرباط

منح المغرب الترخيص لطائرة تحمل الجمهور الجزائري لدخول ترابه بعد دراسة الطلب المقدم من قبل السلطات الجزائرية؛ وذلك لمتابعة مباراة كرة القدم التي تجمع فريق شبيبة الساورة اليوم الأحد بمضيفه اتحاد طنجة برسم إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقد سمحت السلطات المغربية للطائرة الجزائرية التي ستقل مناصري شبيبة الساورة بالهبوط في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وبعدها إلى مدينة طنجة لمؤازرة فريقها أمام فارس البوغاز.

وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت منح تصريح لطائرة تابعة لشركة العربية للطيران قصد الهبوط بمطار بشار الجزائري، حيث كان من المنتظر أن تقل 171 من الجماهير الطنجاوية لمؤازرة الفريق الأسبوع الماضي خلال اللقاء الذي عرف هزيمة فارس البوغاز بهدفين دون رد.

وكان مسؤولو الفريق الجزائري قد أوردوا، عبر بيان رسمي، أن وزارة الخارجية المغربية رفضت السماح بدخول الطائرة التي كانت ستقل جمهور النادي الراغب في مؤازر الفريق أمام منافسه اتحاد طنجة، وأوضحوا أنه "على الرغم من قيام الخطوط الجوية الجزائرية بجميع الإجراءات القانونية وحصولها على تصريح من طرف وزارة النقل المغربية، وكانت جميع الأمور حسنة جدا إلى غاية الساعة 14:30، تتدخل وزارة الخارجية المغربية وترفض دخول الطائرة الأجواء المغربية".

مصدر تحدث لهسبريس، دون الكشف عن هويته لعدم تخويله حق التصريح للصحافة، أكد أن السلطات المغربية لا تمانع في دخول الجماهير الجزائرية لمؤازرة فريقها، عكس القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية، مشددا على أن "المغرب يرحب بالأشقاء الجزائريين ويفتح لهم أبواب بلدهم الثاني"، وفق تعبيره.