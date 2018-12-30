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الرئيسية | رياضة | المغرب يسمح لطائرة "جمهور الجزائر" بدخول المغرب

المغرب يسمح لطائرة "جمهور الجزائر" بدخول المغرب

المغرب يسمح لطائرة "جمهور الجزائر" بدخول المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:00

منح المغرب الترخيص لطائرة تحمل الجمهور الجزائري لدخول ترابه بعد دراسة الطلب المقدم من قبل السلطات الجزائرية؛ وذلك لمتابعة مباراة كرة القدم التي تجمع فريق شبيبة الساورة اليوم الأحد بمضيفه اتحاد طنجة برسم إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقد سمحت السلطات المغربية للطائرة الجزائرية التي ستقل مناصري شبيبة الساورة بالهبوط في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وبعدها إلى مدينة طنجة لمؤازرة فريقها أمام فارس البوغاز.

وكانت السلطات الجزائرية قد رفضت منح تصريح لطائرة تابعة لشركة العربية للطيران قصد الهبوط بمطار بشار الجزائري، حيث كان من المنتظر أن تقل 171 من الجماهير الطنجاوية لمؤازرة الفريق الأسبوع الماضي خلال اللقاء الذي عرف هزيمة فارس البوغاز بهدفين دون رد.

وكان مسؤولو الفريق الجزائري قد أوردوا، عبر بيان رسمي، أن وزارة الخارجية المغربية رفضت السماح بدخول الطائرة التي كانت ستقل جمهور النادي الراغب في مؤازر الفريق أمام منافسه اتحاد طنجة، وأوضحوا أنه "على الرغم من قيام الخطوط الجوية الجزائرية بجميع الإجراءات القانونية وحصولها على تصريح من طرف وزارة النقل المغربية، وكانت جميع الأمور حسنة جدا إلى غاية الساعة 14:30، تتدخل وزارة الخارجية المغربية وترفض دخول الطائرة الأجواء المغربية".

مصدر تحدث لهسبريس، دون الكشف عن هويته لعدم تخويله حق التصريح للصحافة، أكد أن السلطات المغربية لا تمانع في دخول الجماهير الجزائرية لمؤازرة فريقها، عكس القرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية، مشددا على أن "المغرب يرحب بالأشقاء الجزائريين ويفتح لهم أبواب بلدهم الثاني"، وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - وجدي الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:07
اودي خلينا ساكتين وصافي...............
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2 - مغربية وأفتخر الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:08
 السلطات الجزائرية رفضت منح تصريح لطائرة تابعة لشركة العربية للطيران قصد الهبوط بمطار بشار الجزائري، حيث كان من المنتظر أن تقل 171 من الجماهير الطنجاوية لمؤازرة الفريق الأسبوع الماضي خلال اللقاء الذي عرف هزيمة فارس البوغاز بهدفين دون رد.
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3 - راس الكورة الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:08
والله العظيم إيلا سياسة الدولة المغربية صفر على صفر وأثبتت أنها غير قادرة على الصرامة والحزم في الشؤون الكبرى للبلاد. أنا لا تمثلني هذه الدولة، نفسي حارة بزاااااف.
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4 - هشام الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:08
حلل وناقش . الخارجية المغربية تدارست الموضوع
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5 - القلب الكبير الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:08
راه واخا نعاياو نشدو الضد راه منقدروش احنا قلبنا بيض .هادشي عندنا فالدم ربي خلقنا هاكا واش احنا اللي خلقنا راسنا هاكا خلاتها نزهة الركراكي ههه
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6 - برامين الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:10
ما فهمتش لماذا المغرب لا يعامل بالمثل،دائما يجب ان انتبث للعالم اننا على صواب،ما لا يعرفه الساسة حتى لو مر الف قرن سيبقى الحقد دفينا،ولهذا المبادرات لنتفيد لان نفس الدم ممزوج بالحقد سيبفى هو نغسه يجري في العروق.
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7 - عبد المنعم الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:11
طلع تاكول تفاح نزل شكون قلهالك فهم تسطى
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8 - ايناس الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:11
زعما شنو حلال عليهوم وحرام علينا
ماكانش على المسؤولين يغيرو رئيهم!!!
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9 - هذا هو المغرب الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:13
جامي نهبطو المستوى ديالهم و هذا دليل على رقينا و على تخلفهم هذه رسالة للعالم المغرب جامي يهبط ل مستوى الجزائر
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10 - RACHID الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:14
مرحبا بالجمهور الجزائري في المغرب !
لا يجب تحميلهم حماقات االمسؤولين الجزائريين.
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11 - جرادي الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:15
قرار صاءب وحكيم ، على الشعب الجزاءري الشقيق ان يثمن هذه الخطوة ، ومزيدا من العمل لنبذ الخلاف وخلق جسر تواصل جاد بين البلدين. مرحبا بالاشقاء.
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12 - Lazaret الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:16
حسنا فعلتم، يجب ان يبقى سوء التفاهم على مستوى الحكومات ولا يعكر الاخوة بين الشعبين الشقيقين.
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13 - إبن البوغاز الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:17
مرحبا بالإخوة الجزائريين في بلدهم الثاني. و الخزي و العار لسياسيي بلدهم. لا حول و لا قوة إلا بالله. التخلف و الانغلاق عنوانهم
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14 - لم افهم الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:19
في التعليق مرة يقول المغرب رخص للطائرة الجزائرية الهبوط بالتراب المغربي وفي نفس الوقت يقول بأن المغرب لم يرخص لها كون السلطات الجزائرية رفضت طائرة مغربية تحمل مشجعي فريق طنجة من التوجه نحو الجزائر.
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15 - الكرامة قبل الخبز الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:19
القرار الصائب هو المعاملة بالمثل و هذا هو ما عبر عنه المغاربة في الخبر السابق الذي تكلم عن منع الطائرة الجزائرية من دخول المغرب و لكن الكثير من القرارات التي يتخذها المسؤولون المغاربة تعاكس ما يريده الشعب و بإمكانهم أن يتخذوا القرارات التي يريدون لكن ذلك مع الوقت سيؤثر على مصداقيتهم و الثقة التي مازال المغاربة يضعونها فيهم.
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16 - الثائر الأحد 23 دجنبر 2018 - 15:20
السلطات المغربية تنحني دائما بذل وخنوع أمام إملاءت العسكر الجزائرية رغم أن جنرالات الجزائر رفضو حتى أن تقلع طائرة الجمهور الطنجاوي وهذا لا يشرفنا
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