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الرئيسية | رياضة | يوسفية برشيد يهزم كوكب مراكش ويرتقي للصدارة

يوسفية برشيد يهزم كوكب مراكش ويرتقي للصدارة

يوسفية برشيد يهزم كوكب مراكش ويرتقي للصدارة
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 23 دجنبر 2018 - 17:48

تَمكَّن فريق يوسفية برشيد لكرة القدم، من حسم النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الأحد، بضيفه الكوكب المراكشي، بعد أن تغلّب عليه بهدفين نظيفين، برسم نزال الجولة 13 من منافسات الدوري الاحترافي، في نسخته الثامنة.

ونجَح اللاعب ياسين الواكيلي، في هزِّ شباك الفريق المراكشي في حدود الدقيقة 42، ليقود بذلك فريقه لحسم مجريات الجولة الأولى بالتقدم بهدف نظيف، قبل أن يتمكن رفيقه يونس رشيد، من تعزيز النتيجة بهدف ثان، في الدقيقة 52، ليحسم بذلك الفريق "الحريزي"، النقاط الكاملة للمباراة.

ورفع يوسفية برشيد، رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 20، ليرتقي إلى الصدارة، مُناصفة مع فرق الوداد الرياضي البيضاوي وحسنية أكادير، في الوقت الذي جمَّدت الهزيمة رصيد الكوكب المراكشي في حدود 13 نقطة، في الصف 13.

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