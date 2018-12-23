24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:55
|08:27
|13:31
|16:05
|18:27
|19:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ارتفاع تكاليف الزواج يرافق تزايد المصاعب الاقتصادية عند المصريين
- حقوق الإنسان سنة 2018 .. انتقادات عديدة ومطالب بتدابير مستعجلة
- الرجاء يكافئ بوعميرة على التألق أمام الدراويش
- دعم تصنيع "المشروبات السكرية" يجلب متاعب صحية للمغاربة
- سيارات "تويوتا فيوس" بعيوب في الوسائد الهوائية
ارتفاع تكاليف الزواج يرافق تزايد المصاعب الاقتصادية عند المصريين (5.00)
الهشاشة تضع العصيّ في عجلات تنمية جماعة بني خلوڭ بسطات (5.00)
وزير خارجية إسبانيا: "مائوية أنوال" فرصة لجبر ضرر منطقة الريف (5.00)
أبو حفص ينادي بإصلاح ديني عقب "جريمة شمهروش" في الحوز (5.00)
- المغرب "يرفض" دخول طائرة تقل جماهير جزائرية - (122)
- الحكومة تتجه إلى تقديم عرض جديد للزيادة في أجور الموظفين - (94)
- أبو حفص ينادي بإصلاح ديني عقب "جريمة شمهروش" في الحوز - (72)
- "فيسبوك" يعتقل مغاربة .. تدوينة طائشة توقف شابا مجازا بتونفيت - (57)
- المغرب يسمح لطائرة "جمهور الجزائر" بدخول المغرب - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
يوسفية برشيد يهزم كوكب مراكش ويرتقي للصدارة
تَمكَّن فريق يوسفية برشيد لكرة القدم، من حسم النقاط الكاملة للمباراة التي جمعته، اليوم الأحد، بضيفه الكوكب المراكشي، بعد أن تغلّب عليه بهدفين نظيفين، برسم نزال الجولة 13 من منافسات الدوري الاحترافي، في نسخته الثامنة.
ونجَح اللاعب ياسين الواكيلي، في هزِّ شباك الفريق المراكشي في حدود الدقيقة 42، ليقود بذلك فريقه لحسم مجريات الجولة الأولى بالتقدم بهدف نظيف، قبل أن يتمكن رفيقه يونس رشيد، من تعزيز النتيجة بهدف ثان، في الدقيقة 52، ليحسم بذلك الفريق "الحريزي"، النقاط الكاملة للمباراة.
ورفع يوسفية برشيد، رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 20، ليرتقي إلى الصدارة، مُناصفة مع فرق الوداد الرياضي البيضاوي وحسنية أكادير، في الوقت الذي جمَّدت الهزيمة رصيد الكوكب المراكشي في حدود 13 نقطة، في الصف 13.