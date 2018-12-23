اتحاد طنجة يخرج من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية

هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج

فشل فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، في تجاوز نظيره شبيبة الساورة الجزائري، في مسابقة عصبة الأبطال الإفريقية، بعد اكتفائه اليوم الأحد، بالفوز عليه بهدف نظيف، في مباراة إياب دور قبل المجموعات، ليغادر بذلك المسابقة صوب كأس "الكاف"، بعد الخسارة بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب.

وتميزت الدقائق الأولى من المواجهة بندية كبيرة بين عناصر الفريقين، ارتفع في ظلها الإيقاع مند صافرة الانطلاقة، إذ بحث لاعبو اتحاد طنجة وشبيبة الساورة عن إحراز الهدف الأول لتسهيل أطوار المواجهة في باقي الدقائق.

وضغط رفاق محمد فوزير، خلال دقائق الثلث الثاني من الجولة الأولى، بمناورات هجومية مسترسلة على معترك الفريق الجزائري، غير أن اللمسة الأخيرة خانتهم في مجمل الكرات، كما فوت عليهم التسرع ترجمة بعض محاولات التهديف إلى هدف السبق.

مع مرور دقائق الشوط الأول، ركزت العناصر الجزائرية بشكل كبير على تحصين الخط الخلفي، ووقوفهم سدا منيعا أمام الكرات الهجومية للفريق المغربي، مقابل الاعتماد على المرتدات الهجومية لتهديد مرمى الحارس طارق أوطاح.

وضيع عيسى بنعمر، أبرز فرصة للتهديف في الشوط الأول للفريق "الطنجاوي"، في حدود الدقيقة 34، حيث لم يحسن التعامل مع كرة داخل معترك العمليات، بعد أن تصدى الحارس الجزائري لتسديدته بسهولة.

ولم يستطيع عصام الراقي، إكمال المواجهة رفقة رفاقه، بعد أن فرضت عليه الإصابة مغادرة رقعة التباري قي الدقيقة 41، فيما كان الشنتوف، قريبا من هز شباك شبيبة الساورة في الدقيقة 45، غير أن تصدي ناجح للحارس عبد الرؤوف ناتاش، أبقى شباكه نظيفة، قبل أن يطلق الحكم أحمد توري، صافرة نهاية أطوار الجولة الأولى بالتعادل السلبي

ومع بداية مجريات الجولة الثانية، تمكن اتحاد طنجة من إحراز هدفه الأول عن طريق اللاعب عبد الكبير الوادي، في الدقيقة 47، منح به ثقة كبيرة لرفاقه، ليتواصل ضغطهم الهجومي بحثا عن هدف ثاني، يعيدهم في فارق النتيجة بعد الخسارة بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب.

أبناء المدرب أحمد العجلاني، واصلوا ضغطهم الهجومي على مرمى الحارس عبد الرؤوف ناتاش، غير أن المناورات الهجومية لرفاق المهدي النغمي، بقيت دون فعالية، بعد أن نجحت عناصر شبيبة الساورة في امتصاص ضغط الفريق المغربي بكل الوسائل.

وتواصلت دقائق النصف الثاني للنزال، بسيل من محاولات التهديف من جانب اتحاد طنجة، دون أن يتمكن "فرسان البوغاز" من إضافة الهدف الثاني، رغم النقص العددي الذي خاض به شبيبة الساورة أطوار الربع ساعة الأخيرة، بعد طرد اللاعب عادل بوشيبة، إذ حرمتهم العارضة من ذلك في الوقت الضائع، لتنهي صافرة الحكم أحمد توري، تفاصيل المباراة بخروج اتحاد طنجة من مسابقة عصبة الأبطال.