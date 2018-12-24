حكيمي يقضي عطلة نهاية السنة في مراكش

هسبورت - محمد فنكار*

برمج الدولي المغربي أشرف حكيمي، مدافع "بروسيا دورتموند" الألماني، رحلة خاصة إلى مدينة مراكش وبعض المدن المغربية، لقضاء عطلة نهاية السنة، بعد نهاية النصف الأول من الدوري.

وكشفت تقارير إعلامية ألمانية، أن حكيمي اتخذ قرارا مسبقا بالاحتفال بعطلة نهاية السنة بمدينة مراكش، مرفوقا بصديقته الإسبانية، الممثلة هبة أبوك، وبعض أصدقائه المقربين، دون الإعلان عن موعد رحلته، لكنه اتخذ قرارا قبليا بالاحتفال بالسنة الجديدة بالمغرب.

وأكد اللاعب المغربي في تصريحات للقناة الرسمية لفريقه الألماني، أنه سيخصص وقتا طويلا للراحة ولعائلته، حيث كشف أنه يفتقد لطعام والدته وشمس المغرب، وسيخصص حيزا زمنيا مهما من عطلته لزيارة بعض المدن المغربية، ثم العودة إلى ألمانيا أكثر قوة.

وأضاف اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني، إنه يفضل أن يستمتع بإجازته خارج ألمانيا، وسيزور مدريد لصلة الرحم مع بعض الأصدقاء وعائلته الصغيرة.

ويُقدِّم المدافع المغربي أداء لافتا ومتميزا خطف به قلب مدربه لوسيان فافر، الذي عبر عن كامل ثقته في إمكانات ومستوى النجم المغربي مشيدا به، ومشيرا إلى تألقه مباراة بعد أخرى وسرعة تعلمه، فيما أكد أشرف أن طريقة لعب دورتموند وفلسفة الفريق من ساعداه على التألق والانسجام بسرعة مع أفراد المجموعة.

ويَلعب حكيمي معارا من ريال مدريد لموسمين، بعد توصّل الناديين إلى اتفاق نهائي يتعلّق بإتمام الصفقة الصيف الماضي، حيث سيعود إلى "الفالديبيباس" سنة 2020، بعد أن يكون استفاد من خبرة الدوري الألماني والدوريات الأوروبية التي يشارك فيها "بروسيا دورتموند".

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