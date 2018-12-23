الفتح يتغلب على أولمبيك خريبكة في الدوري الاحترافي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

تغلب فريق الفتح الرياضي الرباطي لكرة القدم، على ضيفه أولمبيك خريبكة، اليوم الأحد، بهدفين لواحد، في مباراة الجولة 13 من منافسات الدوري الاحترافي، التي جمعت بينهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط.

وكان الفريق "الخريبكي" سباقا للتهديف في حدود الدقيقة 29 عن طريق اللاعب حمزة قلعي، قبل أن يدرك الفريق "الرباطي" التعادل من ركلة جزاء عن طريق اللاعب نوفل الزرهوني، في الدقيقة 33.

وفي الوقت الذي كانت تسير مجريات المباراة نحو نهايتها، تمكن اللاعب أنس باش، في حدود الدقيقة 77، من إحراز هدف الفوز لفريقه، حسم به أبناء المدرب وليد الركراكي، النقاط الكاملة للمواجهة.

ورفع الفتح الرباطي رصيده، بعد هذا الفوز، إلى النقطة 16 في المركز السادس، فيما جمدت الهزيمة رصيد أولمبيك خريبكة في النقطة 13 في الصف 12.

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