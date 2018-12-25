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الرئيسية | رياضة | الدفاع الجديدي يدرس العروض المقدمة لنناح

الدفاع الجديدي يدرس العروض المقدمة لنناح

الدفاع الجديدي يدرس العروض المقدمة لنناح
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 05:05

يدرس مسؤولو الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم العروض التي تقدمت بها الأندية الوطنية الراغبة في الاستفادة من خدمات مهاجم الفريق أيوب نناح، المؤكد خروجه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلمت هسبريس من مصدر مقرب من إدارة الدفاع الجديدي بأن الأخيرة توصلت بعروض مباشرة أو عن طريق وكيل أعمال اللاعب أيوب نناح، بغية الاستفادة من خدماته بالانتقالات الشتوية بعدما أدرج الفرنسي هوبيرت فيلود اسمه ضمن خانة المغادرين.

ويناقش مسؤولو الفريق الدكالي العروض المقدمة لمهاجم فريقها من أجل إيجاد صيغة مناسبة لبيع ما تبقى من عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بعدما طالب الفرنسي فيلود بضم لاعب آخر مكانه لعدم اقتناعه بإمكاناته.

وتقدم المدرب الفرنسي بلائحة إلى إدارة الدفاع الجديدي تضم بعض اللاعبين المتخلى عن خدماتهم لعدم اقتناعه بالمردود المقدم من قبلهم ويتقدمهم أيوب نناح، ويطالب في الوقت ذاته بأن يتم التعاقد مع أسماء بديلة لها؛ وهو ما سيخول للفريق حصد المزيد من النتائج الإيجابية.

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