أولمبيك آسفي يتراجع عن ضمّ أونداما من الوداد

أوعنا بلعيد

علمت هسبريس من مصدر موثوق أن الطاقم التقني لفريق أولمبيك أسفي لكرة القدم صرف نظره عن التعاقد مع الدولي الكونغولي فابريس أونداما، اللاعب السابق لفريق الوداد الرياضي، بعدما كان مرشحا للانضمام إلى القرش المسفيوي خلال المركاتو الشتوي الحالي.

وأضاف المصدر ذاته أن أمين بنهاشم، مدرب لفريق أولمبيك أسفي، صرف نظره عن ضم أونداما بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها المهاجم الكونغولي أن الإصابة الخطيرة التي ألمت به وكانت سببا في فسخ عقده مع فريقه التونسي السابق ستؤثر على مردوده داخل رقعة الميدان وستحول دون تقديمه المأمول منه.

وتعرّض أونداما لإصابة خطيرة أثناء مشاركته في مباراة منتخبه أمام منافسه الغاني خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقامة بروسيا السنة الجارية؛ وهو ما جعل النادي الإفريقي التونسي يستغني عن خدماته، بعد فترة قصيرة قضاها برفقته قادما من الوداد الرياضي.

ويحاول اللاعب المذكور البحث عن فريق آخر بغية الانضمام إليه في المركاتو الحالي، بعد فشله في الاختبار التقني الذي اشترطه بنهاشم قبل التوقيع معه وضمه رسميا وإخضاعه للمزيد من الفحوصات الطبية.

ورفض فريق حسنية أكادير، في وقت سابق، التعاقد مع اللاعب بعدما أكد رئيسه، في تصريح سابق، أن الطاقم التقني لا يحتاج إلى خدمات أونداما؛ لأن صفوفه مكتملة، كما أن الإصابة الخطيرة التي عانى منها قد تحول بين تقديمه لمستواه السابق.