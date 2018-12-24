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الرئيسية | رياضة | شحشوح يتلقى عرضاً لتغيير فريقه بالدوري التركي

شحشوح يتلقى عرضاً لتغيير فريقه بالدوري التركي

شحشوح يتلقى عرضاً لتغيير فريقه بالدوري التركي
أوعنا بلعيد
الاثنين 24 دجنبر 2018 - 23:11

يرغب نادي قونيا سبور التركي لكرة القدم في تعزيز صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة بعد ظهور بعض النقائص في التركيبة البشرية للفريق عقب خوضه لسبع عشرة جولة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكشفت صحيفة "ميلييت التركية" عن رغبة ايكوت كوجامان، مدرب "قونيا سبور"، في التعاقد مع الدولي المغربي عاطف شحشوح، لاعب فناربخشة، وضمه إلى صفوف ناديه خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفق المصدر دائما فقد أبلغ المدرب المذكور إدارة ناديه بالدخول في مفاوضات مع فريق فناربخشة من أجل الحصول على خدمات المهاجم المغربي، لاسيما أنه سبق أن اشتغل برفقته في وقت سابق ويعلم جيدا نقاط قوته والإضافة الجديدة التي سيقدمها إلى المجموعة.

وكانت إدارة قونيا سبور قد أبدت، خلال المركاتو الصيفي المنصرم، رغبتها في ضم شحشوح؛ لكن تردد هذا الأخير في قبول العرض حال دون إتمام الصفقة. وترجح التقارير أن يغيّر اللاعب قراره هذه المرة بعد قدوم مدربه السابق إلى الفريق.

ويمر مهاجم الأسود بفترات غير سعيدة مع إدارة ناديه الحالي بعد تهميشه في بداية الموسم وفرض عقوبة انضباطية عليه، قبل أن يتم العفو عنه الأسبوع المنصرم رفقة مواطنه نبيل درار، بعد قدوم المدرب الجديد خلفا للهولندي فيليب كوكو، المقال من مصبه.

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