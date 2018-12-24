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كُتّاب وآراء
البارصا يقترب من حسم صفقة الهولندي دي يونج
كشفت تقارير رياضية اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي الشاب فرينكي دي يونج، المحترف بصفوف أياكس أمستردام، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية أن النادي الكتالوني متفائل بشأن إتمام صفقة اللاعب الموهوب، صاحب الـ21 عاما، بعدما تقدم بعرض مادي مقبول بالنسبة لدي يونج.
وأشارت إلى أن اللاعب سيحسم خلال الأيام المقبلة وجهته في الصيف، لكي يركز في مشواره الرياضي مع أياكس خلال الأشهر المتبقية له مع النادي، الذي ينافس على لقب الدوري هذا الموسم مع ايندهوفن ويواصل التطلع بعد بلوغه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويتنافس ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي وبي إس جي الفرنسي أيضا على ضم دي يونج، الذي يرغب أياكس في بيعه مقابل 70 مليون يورو، والذي يثق مسؤولو البرصا في أنه سيختار الفريق الكتالوني في نهاية الأمر.