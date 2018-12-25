إصابة جديدة للراقي تُفاقم مشاكل "فارس البوغاز"

أوعنا بلعيد

يَشعر الطاقم التقني لاتحاد طنجة لكرة القدم، بالقلق جراء الإصابة الجديدة التي تعرّض لها عصام الراقي، متوسط ميدان الفريق، خلال المباراة التي جمعت ناديه بمضيفه شبيبة الساورة الجزائري، ضمن إياب دور الـ32 في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية.

وتأثّر وسط ميدان الفريق الطنجاوي أمام ضيفه الجزائري بعدما غادر عصام الراقي أرضية الملعب متأثرا بإصابته خلال الدقيقة الأربعين من شوط المباراة الأول، لتستمر معاناة اللاعب من شبح الإصابات التي لازمته منذ التحاقه بـ"فارس البوغاز" في بداية الموسم.

وأخضع الطاقم الطبي لاتحاد طنجة، لاعبه الراقي للمزيد من الفحوصات الطبية للكشف عن مدى خطورة إصابته والمدة التي سيغيب عنها عن الميادين، حيث يحتاج ممثل الكرة الشمالية لكل عناصره الأساسية في الوقت الحالي من أجل العودة إلى سكة النتائج الإيجابية ومصالحة جماهيره الغاضبة جدا بسبب مستوى وأداء الفريق المتذبذب منذ بداية الموسم.

وفشل اتحاد طنجة في حجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في تاريخه، رغم تحقيقه الفوز بهدف نظيف أمام شبيبة الساورة الجزائري، فوق أرضية المركب الرياضي لطنجة، بعد أن انهزم ذهابا بهدفين دون رد.