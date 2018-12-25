24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5508:2713:3216:0618:2819:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟ عدد المشاركين : 11366
أرشيف الاستطلاعات

  1. حجز أقراص مهلوسة بقيمة مليون درهم بباب سبتة (5.00)

  2. تعاون الشرطة والدرك يطيح بمقترفي جريمة قتل بشعة في مكناس (5.00)

  3. الفتيت: "جريمة شمهروش" إرهابية .. وجهات تنشر ثقافة اليأس (5.00)

  4. المغرب يُشدد المراقبة في منافذ العبور تحسباً لعودة "الدواعش" (5.00)

  5. رفض مخبزة إعداد "حلوى رأس السنة" يثير جدلا على "فيسبوك" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | إصابة جديدة للراقي تُفاقم مشاكل "فارس البوغاز"

إصابة جديدة للراقي تُفاقم مشاكل "فارس البوغاز"

إصابة جديدة للراقي تُفاقم مشاكل "فارس البوغاز"
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 08:58

يَشعر الطاقم التقني لاتحاد طنجة لكرة القدم، بالقلق جراء الإصابة الجديدة التي تعرّض لها عصام الراقي، متوسط ميدان الفريق، خلال المباراة التي جمعت ناديه بمضيفه شبيبة الساورة الجزائري، ضمن إياب دور الـ32 في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية.

وتأثّر وسط ميدان الفريق الطنجاوي أمام ضيفه الجزائري بعدما غادر عصام الراقي أرضية الملعب متأثرا بإصابته خلال الدقيقة الأربعين من شوط المباراة الأول، لتستمر معاناة اللاعب من شبح الإصابات التي لازمته منذ التحاقه بـ"فارس البوغاز" في بداية الموسم.

وأخضع الطاقم الطبي لاتحاد طنجة، لاعبه الراقي للمزيد من الفحوصات الطبية للكشف عن مدى خطورة إصابته والمدة التي سيغيب عنها عن الميادين، حيث يحتاج ممثل الكرة الشمالية لكل عناصره الأساسية في الوقت الحالي من أجل العودة إلى سكة النتائج الإيجابية ومصالحة جماهيره الغاضبة جدا بسبب مستوى وأداء الفريق المتذبذب منذ بداية الموسم.

وفشل اتحاد طنجة في حجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في تاريخه، رغم تحقيقه الفوز بهدف نظيف أمام شبيبة الساورة الجزائري، فوق أرضية المركب الرياضي لطنجة، بعد أن انهزم ذهابا بهدفين دون رد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.