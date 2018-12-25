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الرئيسية | رياضة | إدارة اتحاد طنجة تنهي خدمات المدرب العجلاني

إدارة اتحاد طنجة تنهي خدمات المدرب العجلاني

إدارة اتحاد طنجة تنهي خدمات المدرب العجلاني
هسبريس من طنجة
الثلاثاء 25 دجنبر 2018 - 02:05

قرر المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، مساء الاثنين، إقالة مدرب الفريق الحالي، التونسي أحمد العجلاني.

هذا القرار، وفق مصدر مطلع، جاء إثر النتائج السلبية المتتالية للعجلاني، التي كان آخرها الإقصاء من المنافسات الإفريقية أمام فريق شباب ساورة الجزائري.

ومن المرتقب أن يخلف المدرب التونسي الإطار الوطني عبد الواحد بلقاسم مؤقتا، في انتظار التعاقد مع مدرب جديد.

يذكر أن أجر العجلاني مع اتحاد طنجة بلغ 20 مليون سنتيم شهريا، بينما سيكون على مكتب فارس البوغاز دفع مبلغ 60 مليون سنتيم من أجل الانفصال عنه.

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