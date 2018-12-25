المغربي بلحساني ينتقل إلى "غرونيغين" في هولندا

أوعنا بلعيد

عزّز فريق غرونيغين الهولندي لكرة القدم، الذي يمارس بالقسم الممتاز، صفوفه بضمه للدولي المغربي إلياس بلحساني، لاعب "أزد الكمار"، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم مع أحقية شراء عقده الممتد إلى غاية 2021، حيث سيلتحق بناديه الجديد خلال شهر يناير المقبل.

وأعلن مسؤولو فريق غرونيغين، عبر الموقع الرسمي للنادي، التعاقد مع اللاعب المغربي إلياس بلحساني، البالغ 26 سنة، على سبيل الإعارة إلى نهاية الموسم مع أحقية الشراء، من أجل تقوية وسط الميدان خلال النصف الثاني من مسابقة الإيرديفيزي.

رون يانس، مدير الشؤون الفنية لغرونغين، قال: "نحن سعداء جدا بانضمام إلياس بلحساني إلى فريقنا، حيث يمكنه أن يلعب في مراكز مختلفة فوق أرضية الميدان، كما أنه لاعب يجلب الإبداع والتجربة معه".

وأضاف يانس متحدثا للموقع الرسمي للفريق: "جاء انتقال اللاعب إلى صفوفنا لأنه يريد أن يلعب بشغف جديد، ويثبت أنه ما زال بإمكانه القيام بذلك بشكل جيد". وكشف المسؤول ذاته قائلا: "خلال شهر يناير، سيظهر إلياس برفقتنا لمدة نصف الموسم. كما أنه يمكننا شراء عقده بشكل نهائي، نهاية الموسم".

ورحّبت إدارة الفريق سالف الذكر بانضمام إلياس بلحساني إلى صفوف ناديها ووصفته بلاعب الخبرة الذي سيقدم الكثير إلى النادي خلال الشطر الثاني من الدوري، حيث يسعى ناديه الجديد إلى احتلال مراتب تنقذه من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية في وقت تفصله بعد مرور 17 جولة خمس نقاط عن دي غرافشاب صاحب المركز الأخير والذي يملك في رصيده 12 نقطة.

جدير بالذكر أن فريق غرونيغين يضم في صفوفه كذلك الدولي المغربي ميمون ماحي، الذي يعتبر من أهم ركائز الفريق.